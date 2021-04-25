社交網站Twitter前日證實，收到印度政府要求刪走部份印度用戶、包括政客等批評政府處理COVID-19疫情不力的推文。

Twitter透過美國哈佛大學的Lumen資料庫披露，印度政府引用2000年通過的《資訊科技法》，上周五提出要求，下達緊急命令審查21則推文，包括議員雷迪、西孟加拉邦官員加塔克及製片人達斯的推文。

新德里延長封城一周

Twitter發言人稱，收到有效法律要求時會根據公司守則和相關國家法律審查，如訊息和內容違反公司守則便會刪除；如果只在相關司法管轄區違法、但無違反Twitter守則，公司只會在印度扣起相關訊息和內容。Twitter已直接通知相關用戶，讓他們知道所發內容或觸犯法例而被扣起。Twitter據報並非唯一受印度政府命令影響的社交平台。

印度疫情轉趨嚴峻，昨日公佈新增逾34.9萬宗確診及2,767人病殁，兩者都是疫情爆以來最高。首都新德里首席部長凱吉瓦爾昨日宣佈延長封城一周。總理莫迪昨日在電台講話以「風暴」形容新一波疫情動搖全國，促請國民接種疫苗並謹慎行事。

過去一周，印度錄得逾200萬宗個案，較前一周大增58％，沉重打擊醫療體系，病床及氧氣短缺，政府加強透過特別列車及飛機將氧氣樽送往全國醫院。

路透社/法新社