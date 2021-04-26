日本第四波疫情越趨嚴峻，多地醫院病床供應緊張，京都市、大阪市和兵庫縣更升至最高級別的「第四階段」，代表疫情爆發擴大，更多患者或將無法留院接受治療。第三次「緊急事態宣言」周日在東京、京都、大阪、兵庫4個都府縣實施後，大型商業設施、主題公園、電影院等場所停業，車站人流減少，但部份照常營業的店舖仍人頭湧湧。

大批患者在家隔離

共同社報道，在第三次發佈緊急事態宣言的大阪和兵庫，3月以來多名患者在家中去世。今後第四波疫情導致病床緊張、無法住院而只能在家隔離、不能接受必要治療的人或進一步增加。

政府將醫院病床空置率納為顯示疫情階段的指標，京都、大阪、兵庫這3府縣均低於25%，屬最高級別「第四階段」，代表疫情爆發擴大。目前全國平均為26%，逼近第三波疫情期間、今年1月20日創下的21%住院率。在家療養的患者，比例亦達到41%。

據厚生勞動省公佈各都道府縣的醫院病床空置率，截至上周三大阪為12%，兵庫17%，愛知18%，神奈川23%，福岡、愛媛和宮城為24%，京都25%。

部份如常營業店舖人頭湧湧

第三次緊急事態宣言周日啟動，大型商業設施、主題公園、電影院應政府要求停業，主要車站附近等較上周日人流減少。百貨公司和寫字樓林立的大阪梅田減幅最大，東京的銀座、澀谷中心街等地明顯減少。

不過，銀座主街除了百貨公司，其他店舖幾乎照常營業，下午部份時段仍出現人潮。大阪方面，坐落通天閣的新世界、JR京橋站附近等部份鬧市區，也有持續提供酒類的餐飲店人頭湧湧。

共同社

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