印度疫情持續，引發全球關注。本身是印裔的科網巨企舵手、Google行政總裁皮查（Sundar Pichai）和微軟行政總裁納德拉（Satya Nadella）都決定為印度抗疫貢獻一分力，將提供專業技術知識並調動公司資源，協助解決印度醫療氧氣短缺問題。

皮查率先透過Twitter宣佈向印度伸出援手：「看到印度日益惡化的疫情危機很震驚，Google和旗下員工將向GiveIndia（印度最大捐款平台）和聯合國兒童基金會（UNICEF）提供13.5億盧比（約1.4億港元）資金，撥予採購醫療物資、支持高風險社區的組織以及協助傳播疫情關鍵訊息。」

美國有線新聞網絡報道，Google向UNICEF提供的款項會用作購買醫療物資，例如氧氣和病毒檢測設備；給予GiveIndia的捐款則是支援受疫情打擊的家庭。

納德拉其後也在Twitter寫道：「我對印度目前處境感到心碎。我感謝美國政府動員提供協助。微軟將繼續利用其聲音、資源和技術以助救援工作，並支持購買關鍵的供氧設備。」

兩人皆屬印裔

在多個科網巨企當中，這兩人是最著名的印度裔領導層。納德拉來自印度南部城市海得拉巴（Hyderabad），1992年起在微軟工作，至2014年坐上行政總裁之位。皮查則生於印度南部的泰米爾納德（Tamil Nadu），在成長大部份時間都沒有接觸電腦，直到他赴美國入讀史丹福大學，並於2004年加入Google，至2015年成為行政總裁，4年後兼任母企Alphabet行政總裁。

除了兩名身在美國的著名印度裔人士，Google印度分部經理古普塔（Sanjay Gupta）亦對當地疫情表達關注。他指印度正經歷疫情大流行至今的最困難時刻，公司會努力改善人們在Google旗下各平台上，搜尋何處獲得病毒檢測和疫苗等訊息的方法，確保人們可獲得需要的訊息和支持。

美國有線新聞網絡

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