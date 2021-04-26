（北美通訊）電子遊戲界龍頭藝電（EA）一份內部機密文件顯示，公司在旗下全球廣受歡迎的足球遊戲「FIFA 21」內，用盡方法引導玩家投入到終極球隊（FIFA Ultimate Team）模式，以抽寶箱方式吸引他們課金，被指鼓吹賭博。

加拿大廣播公司（CBC）報道，這份長達54頁的機密文件揭發，藝電試圖引導FIFA 21玩家投入到終極球隊（FIFA Ultimate Team）模式，文件內一項要點指出，公司要「用盡方法吸引玩家來到這裏（終極球隊模式）」。在這個遊戲模式內，玩法可以課金購買虛擬寶箱（Loot Box），以抽獎方式得到不同的虛擬球員，以增加遊戲中的勝算。

藝電發言人福特斯庫（Charlie Fortescue）指，該份洩露文件屬機密，而且被錯誤解讀。他指，「所有藝電遊戲都可以不花分毫地進行，而且大部份玩家都是這樣。」他又說，公司注重遊戲體驗，玩家能自行選擇是否購買虛擬寶箱。父母可透過遊戲機內的家長監控功能，管理子女的瀏覽內容，從而監督他們的消費和遊戲時間。

洩密人士表示，FIFA 21玩家的確可以不花分毫地玩遊戲，但要不停做出單調又無聊的任務，才能獲到虛擬貨幣，「看起來就是他們故意設計成這樣沉悶，來鼓勵人們課金。」他又指出，FIFA 21會向已消費滿80加元（約500港元）的玩家發出特定訊息，誘使他們轉換到較易令人課金的模式，與藝電的說法背道而馳。

美國遊戲問題委員會（U.S. National Council on Problem Gaming）執行董事懷特（Keith Whyte）表示，在網上看到很多人受課金成癮問題困擾，他們為了買虛擬寶箱，不惜花光積蓄，甚至負債累累，「虛擬寶箱就像老虎機一樣，對大部份人而言，沒甚麼東西比這多變的獎勵更容易上癮。」。

來自英國、曾課金成癮的22歲前玩家佩尼凱特（Jonathan Peniket）表示，很多玩家早就知道藝電推行引誘玩家課金的策略，「他們基本上正把所有人推向賭場。」

對於被指涉及賭博，藝電引用比利時法庭裁決指，虛擬寶物只局限於遊戲內，而且不能兌換成現金，因此不構成賭博，「我們會致力令所有遊戲中的活動留在遊戲當中，並會進行監視和對違規的人採取行動。」

根據遊戲研究公司Niko Partners指，去年，藝電單從體育遊戲中的虛擬寶箱收入就達到了14.9億美元，幾乎是2015年收入的三倍。

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