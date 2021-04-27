緬甸軍方自今年2月政變至今，多次殘暴鎮壓示威者，至今累計3,389人被捕，造成逾750人死亡，傷者亦恐數以千計。部份示威者在鎮壓中受重傷，有人眼部中槍失明，有人斷腳永久傷殘，但他們爭取民主的決心沒有動搖，坦言要為死去的同伴奮鬥下去，「我們要繼續直至勝利為止，才能告慰兄弟姊妹們在天之靈」。

擔心病母 隱瞞失明

23歲的圖拉（Thura）在軍方發動政變後加入示威，上月3日圖拉與同伴參加北奧卡拉帕（North Okkalapa）一場示威，他憶述當初加入示威，只為支持被鎮壓學生，自己亦知道現場十分危險，但他和友人仍然希望聲援。

可惜圖拉與其同行友人最終敵不過軍方的槍炮，友人中彈死亡，圖拉坦言友人之死令他變得不顧一切，一心只想取回朋友的遺體。他說︰「我過去從沒想過自己無懼進入這種子彈橫飛的地方，我會很害怕，但軍方鎮壓讓我變得熱血，我無所畏懼。」結果他亦被子彈射中眼睛而雙目失明。

圖拉表示他獲悉自己失去視力後，只擔心影響患心臟病臥床的母親。圖拉受傷後在家中休養，設法要求家人向母親隱瞞自己的情況，家人為他報告反政變示威最新進展。他坦言如今已再無畏懼，為了反對軍方可以做任何事，「我會否將炸藥綁在身上，然後引爆炸死一群士兵？如果可以，我會，只要我有能力做到，我已經準備就緒。」

為3歲幼子上街 「不想他像我一樣無書讀」

就在圖拉中槍後一周，24歲的山林（San Lin）在仰光南達貢區（South Dagon）示威期間亦中槍，最終失去一半左腿，需留醫10天。

山林表示他加入抗爭是為了3歲兒子的將來，「我們孩童時在軍政府統治下沒讀過多少書，我不想兒子也步我的後塵」。雖然山林如今無法再走上前線，但仍會設法以其他方式參與抗爭，他表示：「所有為民主奮鬥的人都是『手足』，我們一定要贏……我們要戰鬥到底及取得勝利，才能讓犧牲的兄弟姊妹感到欣慰。」山林表示有信心示威最終會成功，但明白需要時間。

中部城鎮馬圭（Magway）22歲青年蘭漂昂（Hlyan Phyo Aung）本身是土木工程系大學生，上月27日他在示威期間遭近距離射擊，導致右手完全傷殘、左手只餘下極少活動能力，雙腿也要截肢。

曼德勒一名醫生透露，不少傷者家屬起初聽見他們的至親保住性命都鬆一口氣，但傷殘同樣對家屬造成負擔，「他們（家屬）要接受病人的情況，跟病人一起生活……很慘」。醫生稱很多受傷的示威者家境貧寒，促請社會日後為他們提供支援。

Myanmar Now網站

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