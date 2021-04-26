（北美通訊）美國藥廠輝瑞（Pfizer）正就COVID-19疫情，研發一種新口服藥物，已有多達60名自願者參與臨床測試。如果研發成功，新藥有望最快在今年內推出。

英國《電訊報》（The Telegraph）報道，輝瑞早於2月8日已獲監管機構批准，就新藥在人體身上進行臨床測試。目前，廠方已招募了60名18歲至60歲、身體健康的成年自願者，分別在美國及比利時服食第一粒藥丸。長達145天的測試分三期進行，從自願者取得的文件顯示，新藥物只進行過動物試驗，並出現沒明顯風險或副作用。

整個臨床測試中，志願者會隨各個臨床階段，獲發不同劑量和隨機組合的藥物，旨在觀察藥物在人體體內的耐受性，甚至進食有否對藥物造成影響。

輝瑞首席科學家多爾斯騰（Mikael Dolsten）上月透露，「我們正在研發一種代號PF 07321332的口服藥物，可在感染初期開出處方，令患者無需入院或深切治療部。」輝瑞表示，該藥物能有效抑制蛋白酶和阻止SAR-Cov-2病毒在體內複製。

英國倫敦國王學院（King’s College London）藥劑學客席教授沃德（Penny Ward）表示，就輝瑞而言，這是「分秒必爭（race against time）」的時刻，「（輝瑞）不但要生產出有效藥物，還要在病毒仍是重大威脅下，取得成功」。

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