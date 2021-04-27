印度目前疫情嚴峻，衞生部周二公佈過去一天新增32.3萬宗新病例，是連續第6天新確診個案超過30萬宗。多間傳媒報道，印度富裕人士近日紛紛乘坐私人飛機離境，包機公司接到大量相關查詢。

報道指，他們其中一個熱門地點是阿聯酋，印度與阿聯酋距離不遠，兩國有大量航線往來。包機公司「Air Charter Service India」發言人形容，私人飛機的需求「極度瘋狂」。《印度經濟時報》引述公司發言人指出：「我們明天有12班機前往杜拜，每班機全部爆滿。」

杜拜成富豪最熱門選擇

另一間私人包機公司「Enthral Aviation」指過去數天收到數百宗查詢，發言人說：「我們要在海外找更多客機應付需求……從孟買前往杜拜，13座位的飛機收費3.8萬美元（約29萬港元），6座位的飛機收費3.1萬美元（約24萬港元）。有客戶組團全包座位……我們收到前往泰國的查詢，但杜拜佔大部份。」

《星期日泰晤士報》報道，過去24小時至少有8架私人飛機由印度飛往英國，據指9小機的機程，包機收費超過13.8萬美元（約100萬港元）。

單程收費逾15萬港元

另外彭博社引述新德里私人飛機公司「Club One Air」行政總裁梅赫拉（Rajan Mehra）稱，「不只是富豪，任何能夠負擔人士都乘搭私人飛機」，「入境禁令實施前，（前往）倫敦、杜拜及馬爾代夫等地的需求都有龐大增長」。梅赫拉表示，新德里飛往杜拜單程收費包含地勤及其他費用為150萬盧比（約15.6萬港元），如果私人飛機空機折返，公司也會收取費用。

美國《Business Insider》／彭博社

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