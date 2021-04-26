印度深陷COVID-19地獄，昨天連續第五天單日新增確診破世界紀錄，醫療物資嚴重不足，連首都的大醫院都要「乞借度日」。國際高度關注印度的嚴峻情況，多國伸出援手，英國首班物資專機今日飛抵印度，送上呼吸機和氧氣機；美國亦宣佈「立即」送上生產疫苗材料和多種醫療物資。法國、德國、加拿大等亦承諾施援。

人口13億的印度，昨天公佈24小時新增352,991宗確診個案，並有多達2,812人病歿，是印度單日疫歿數新紀錄。印度醫療系統瀕臨崩潰，醫院物資匱乏，被迫「見死不救」拒收新症，院外等死的人比比皆是。首都著名拉姆（Sir Ganga Ram）私家醫院發言人宣告「醫院處於乞借模式，屬極端危機狀態」。

火葬場不勝負荷通宵工作

火葬場也不勝負荷，重災區如新德里要集體火化，中部大城市博帕爾（Bhopal）有火葬場要大量增加火葬堆，通宵火化。為加快速度，印度教徒讓逝者從生死輪迴解脫的重要殯葬程序也要省掉。有地方政府接到要求，欲砍伐公園樹木作為柴。

「人人安全之前，無人安全」，歐美多國前日宣佈出手幫助印度抗疫。英國外交部暫已安排分九次派專機運送剩餘物資，首批包括140部呼吸機和近500個氧氣瓶。首相約翰遜矢言「我們跟朋友兼夥伴印度並肩」，英國將「竭盡所能」提供協助。

美國國安顧問沙利文（Jake Sullivan）跟印度國安顧問多瓦爾（Ajit Doval）通話後，白宮宣佈「立即」提供疫苗原材料、呼吸機、檢測病毒用品、個人防護裝備和藥物。沙利文指出：「疫潮之初印度向受困的美國醫院伸出援手；印度有難，美國亦必投桃報李。」

國安委員會發言人指，美國考慮緊急提供氧氣機和相關物資之外，亦會撥款資助印度疫苗生產商BioE進行「重大擴充」，目標是「增加產量，達到2022年末前生產至少10億劑疫苗」。美國疾控中心（CDC）和美國國際開發署（USAID）專家會前往印度提供協助。美國亦會協助加快「全球基金」（Global Fund）動員緊急資源幫助印度。

華府未提捐3,000萬劑AZ

不過，對於美國政府疫情顧問福西較早前指，華府該考慮把目前多餘的3,000萬劑阿斯利康（AZ）疫苗送到印度，白宮未有提及會否實行。美國早已被批評囤積疫苗。

德國外長馬斯昨天表示，日內會送出氧氣罐和醫療物資。法國、加拿大、歐洲聯盟和以色列等都表示會提供援助，安排物資盡快付運。柏林政府發言人引述總理默克爾說：「對抗疫情是全球的共同鬥爭。」

印度迄今全國累計已逾1,731萬個案，超過19.5萬人死亡。專家相信印度疫歿人數實際上多半是高得多。鄰國孟加拉宣佈昨起關閉印度邊界14日。路透社/

法新社/德新社