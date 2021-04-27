美國近期不時傳出有人接種疫苗後出現血栓，至今已經15宗，全屬女性。不過三藩市一名年約30歲的男子在接種強生（Johnson & Johnson）疫苗後兩星期，其中一隻腳亦罕見地出現血栓，相信是美國至今首宗男性注射疫苗後有血栓個案。

加州大學三藩市分校發聲明指：「根據我們所知，這是在2021年2月27日強生疫苗獲緊急授權後，美國首名男患者出現疫苗誘導血栓性血小板減少症（VITT）」。該名男士接種疫苗後13日，於4月21日因為下背和腿部感覺疼痛求醫，目前情況良好，料數日內可以出院。

為該男士主診的血液科醫生萊維特（Andrew Leavitt）表示，VITT的特徵是在不尋常的地方出現血栓，例如頭部或腹部，當初檢查的影像亦未顯示有血塊，後來醫生透過多幅臨床影像才確定他有血栓問題。加州大學三藩市分校發言人稱，雖然當初檢查的影像未見血栓，但因他有其他患者一樣症狀，醫生後來終於發現一個細小的血栓。

美國食物及藥品管理局（FDA）上周建議恢復接種強生疫苗，但同時也更新了網上疫苗小冊子的資訊讓潛在接種者和醫護人員使用。

美聯社

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