美國加州選舉當局公佈，發起罷免民主黨籍州長紐森（Gavin Newsom）的簽署數量已達所需門檻，或觸發該州史上第二次同類選舉。

州務卿辦公室指，截至周一共有超過160萬個簽名獲確認為有效，超出最低要求的150萬個。參與聯署者有30日考慮是否撤回簽署，但預料將無阻今年秋季舉行選舉，讓選民投票決定是否罷免紐森以及由誰接任，同意罷免的得票率需過半，才可令接任候選人的票數獲點算。

紐森說：「我不會躺着應戰，現在風雨飄搖，我想贏。」他推文指共和黨人企圖推翻其任內建樹，「包括抗疫、支援有需要的家庭、保護環境和推動槍械安全法」。他的競選經理就批評是親特朗普的共和黨人發起的極右黨派鬥爭。

發起聯署的組織「加州愛國者聯盟」創辦人就形容今次是重要里程碑，支持罷免的政治行動委員會「拯救加州」直至周一已籌得220萬美元（1,716萬港元），加州共和黨亦有捐款。多名共和黨人有意挑戰紐森，包括前聖地牙哥市長福科納、前奧運金牌選手和真人騷變性女星詹納、上屆曾敗選給紐森的商人考克斯和前眾議員奧斯。

民調顯示56%選民反對罷免

要罷免紐森並不易，民調顯示他獲53%選民支持，只有約40%選民支持罷免，56%人表示反對，5%人表示不確定。不過紐森早前被揭頒佈居家令時，自己卻到高級餐廳派對惹來公憤，發起今次罷免的大會指，大約30%簽名來自民主黨人或獨立人士。

美聯社/法新社/路透社

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