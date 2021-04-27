伊朗外長扎里夫（Javad Zarif）有錄音外洩，他批評革命衞隊在外交政策上比他更具影響力。伊朗外交部嘗試淡化事件，形容錄音只是扎里夫的個人意見，又指錄音屬於機密，不應被公開。

有關錄音長達3小時，周日在伊朗國際波斯語衞星新聞頻道播出，扎里夫在錄音中直言在外交政策上的影響力是「零」，「我從未能夠要求軍方指揮官做任何有助外交的事」。

指蘇萊曼尼圖勾結俄羅斯令核協議告吹

他又提到遭美國無人機擊殺的革命衞隊已故指揮官蘇萊曼尼（Qassem Soleimani），暗示對方企圖勾結俄羅斯，令2015年核協議泡湯。他稱：「幾乎每次我去（跟世界大國）談判，他（蘇萊曼尼）都要求我作出這些或那些讓步，又或要交代哪些要點。」他形容軍方的成功比外交更重要，自己就似為軍方立場進行談判。

回應蘇萊曼尼去年遭擊殺，伊朗當時向美軍派駐的伊拉克空軍基地發射火箭報復，數小時後一架從德黑蘭起飛的烏克蘭客機被擊落，革命衞隊數日後承認是錯誤擊落客機。

扎里夫在錄音談到：「我（在最高國家安全會議上）說，全世界都在談論客機被導彈擊落。如果是真的，請告訴我們，好讓我們研究如何解決事件。但他們（革命衞隊）告訴我，去發Twitter否認。」

外交部未正面否認錄音真確性

伊朗外交部未有正面否認錄音的真確性，發言人周一僅稱錄音是扎里夫的個人意見，並非接受傳媒的訪問，屬於機密，是政府內部常規的機密訪問框架之內進行，不應被公開。

伊朗將在6月18日舉行總統大選，扎里夫曾表明無意參選，但有批評者認為，扎里夫這些言論是企圖趁伊朗經濟陷入困境、缺乏政治和社會自由之時，爭取伊朗人民的選票。外界之前認為扎里夫獲得當地溫和派支持參選，並可能跟數名革命衞隊出身的候選人競爭。

路透社／法新社

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