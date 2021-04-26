下任德國總理大熱人選、綠黨黨魁貝爾伯克（Annalena Baerbock）表示，德國要以「對話且強硬」兼備的態度應對中國，以捍衞民主價值及人權。

貝爾伯克接受《法蘭克福滙報》（Frankfurter Allgemeine Zeitung）的訪問於前日刊登。貝爾伯克指，歐洲應動用自身經濟力量，封殺中國以強迫勞動所生產的商品，並避免使用危及歐洲安全的通訊技術。她形容：「我們正處於兩種制度的角力：獨裁權力與自由民主。」

她指出，中國在中亞及歐洲的基建和電網投資，都是「殘酷的強權政治」，認為歐盟不能再欺騙自己，必須採取相應的行動以捍衞自身價值，包括利用與中國近日簽署的投資協議，強硬處理中國強迫新疆維吾爾族勞教一事。

轟俄威脅烏克蘭

她亦將矛頭指向俄羅斯，斥對方近日在烏克蘭邊境增兵，並支持親俄武裝的行為。她支持烏克蘭申請加入北約（NATO）及歐盟，但認為「現階段最重要的是向俄國進一步施壓，令其履行明斯克協議」。該協議尋求和平結束烏克蘭東部衝突。她亦借機批評現屆德國政府，支持俄國「北溪2號」天然氣管道工程的決定。

德國將於9月26日舉行國會選舉，新一任總理順應誕生，現任總理默克爾不會參選。民調機構Kantar最新調查指，28%受訪者支持綠黨，輕微領先默克爾所屬的基民盟與基社盟聯盟一個百分點。美聯社