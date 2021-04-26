英國政府昨日展開第二階段COVID-19疫苗接種計劃，敦促50歲以下人士打針。目前英國有近3,400萬人打了第一針，佔三分二成年人口，政府目標8月為所有成年人打第一針。

衞生部在電視、電台、社交媒體及大型廣告牌等媒介賣宣傳，以「每劑疫苗為我們帶來希望」為主題，並透過醫護人員及已打針人士現身說法，凸顯英國為抗疫展開史上最大規模疫苗接種計劃。公私營部門亦參與宣傳，以皇家郵政為例，將於下月5日至7日的寄件，蓋上特別郵戳。

傳英揆寧「屍積如山」拒再封城

英國國家統計局與牛津大學分析顯示，接種第一劑疫苗後感染率下降65%，接種第二劑後數字再進一步提高。英國本月中已達到為50歲以上人士接種第一劑疫苗的目標，並逐步放寬封城防疫限制。

封城措施令不少民眾怨聲載道，英國《每日郵報》引述消息指，首相約翰遜在去年10月在唐寧街會議，討論是否落實第三次封城，會上內閣事務大臣高文浩提及要調派士兵協助染疫患者超出負荷的醫院。約翰遜同意新限制，但憤怒說「再也不要實施該死的封城了，讓成千上萬的屍體堆積如山吧」。

約翰遜否認，指國民都希望政府將精力都集中在抗疫上，又批評現在的流言充滿喜劇色彩，消息來源既沒有名字，亦無明確指明何事。

法新社/英國《每日郵報》