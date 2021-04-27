面對緬甸軍方持續血腥鎮壓，反政變示威者除了不斷號召不合作運動外，更有約1,000人在全國各地加入武裝訓練團，接受地方武裝組織訓練，每天清晨在叢林地區鍛練體能，以至學習使用槍械和爆炸品，希望加強實力對抗軍方。

孟孟（Mon Mon）是其中一個示威者訓練團「聯合防衞陣線」的發起人，她表示團隊在全國約有1,000人參與，從少數族裔武裝勢力接受訓練，為期10天至3個月不等。孟孟透露，參加者大部分是前線示威者出身，以20多歲學生為主，亦有30多歲以至40歲的人，現正受訓的250人當中約有20名女性，她形容「我們都有同一個目標，就是革命」，她的長子也曾接受訓練。

路透社取得的片段可見，受訓的青年約有120人，部分穿上黑衣黑褲，由穿軍服的教官帶領，主要接受體能鍛練，但未拍到使用武器的訓練。影片亦可見，有人提問「你們在做甚麼」，各人則回應指「我們在訓練」，「要為了人民戰鬥」。但孟孟表示，即使是短至10天的最基礎訓練，參加者也會被教導組裝和使用槍械，假如是為期1個半月的訓練，學員更會練習使用爆炸品。

暫與少數族裔武裝聯合行動

孟孟透露，團隊現時在東南部克倫邦的「克倫民族聯盟」控制區內受訓，該組織近日亦與緬甸軍政府戰鬥，據報成功奪取泰緬邊境據點。各人受訓後會到安全屋暫住，準備對抗軍方，但由於示威者人數有限，目前仍要與克倫邦武裝組織共同行動。

緬甸全國民主聯盟組織的「全國團結政府」早前亦表示，會自行成立聯邦軍隊。孟孟表示，示威者的部隊並非為某個政黨或某人服務，而是爭取公義，推翻控制國家數十年的緬甸國防軍。

路透社

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