美國輝瑞（Pfizer）藥廠據報正就Covid-19研發一種新口服藥物，能夠預防病毒在鼻子、喉嚨和肺部複製，已經進行過動物測試，未見明顯副作用。廠方如今已有60名志願者參與臨床測試，如果研發成功，新藥有望最快在今年內推出。

研發中的新藥代號為PF 07321332，屬一種「蛋白酶抑制劑」（protease inhibitor），藥物會攻擊病毒的關鍵部分，並預防病毒在鼻子、喉嚨和肺部複製。輝瑞於2月8日獲監管機構批准，就新藥在人體身上進行臨床測試。目前廠方已招募了60名18歲至60歲、身體健康的成年志願者，分別在美國及比利時服食第一粒藥丸。

志願者將試服不同劑量及組合藥物

從自願者取得的文件顯示，新藥物只進行過動物試驗，並沒見明顯風險或副作用。長達145天的測試分三期進行，在整個臨床測試中，志願者會隨各個臨床階段，獲發不同劑量和隨機組合的藥物，首階段會觀察藥物在人體體內的耐受性，進食會否對藥物造成影響及副作用等；第二階段會安排「更多劑量」測試；第三階段會測試藥物的藥片狀及液體狀，以及進食其他食物時可帶來的影響。輝瑞未有透露太多試驗細節，但表示它有效展示體外抗病毒性及應對其他冠狀病毒。

英國倫敦國王學院（King’s College London）藥劑學客席教授沃德（Penny Ward）指出，研究員會在實驗室透過受感染人體組織、例如肺組織，去建立藥物的效用，「當在體外起作用，這是在動物身上建立耐受性，然後再到人體」。

輝瑞藥物化學總監歐文（Dafydd Owen）上月表示，新口服藥物是在疫情其間從零起開發。他指，輝瑞去年7月製造了首7毫克的藥物，並在去年10月製造100克的藥物，再兩周後已有超過1公斤藥物，過程有210名研究員參與。

英國《每日電訊報》

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）