（新增中國外交部回應）

日本外相茂木敏充周二在內閣會議上發表本年度《外交藍皮書》，指中國增強軍力和在東海、南海的活動「已成為地區和國際社會安保的強烈疑慮」，同時詳述中美的對立，認為「國際社會的力量平衡正在發生重大變化」。藍皮書亦對香港和新疆問題表達關注。

中國外交部發言人汪文斌表示，日本外交藍皮書稱中日關係為最重要雙邊關係之一，中方希望這不應是僅停留在口頭上，而是應付諸於實際行動中。

措辭比去年更為強烈

藍皮書指中國海警船在尖閣諸島（中稱釣魚島）周邊的活動是違反國際法，對中國允許動武的海警法也有「深刻的疑慮」。當中亦明文敘述中國過去30年間，軍事支出增加約44倍，軍事擴張與頻繁的海洋活動造成「包含日本在內的區域與國際社會在安全保障上的強烈疑慮」，措辭比去年的「區域、國際社會『共同的擔憂』」更為強烈。

對於有關中國國家主席習近平訪日，藍皮書只寫道「應專注於平息疫情，沒到協調日程的階段」，共同社指措辭與2020年版的「重新協調」相比有所倒退。

至於去年幾乎完全沒有觸及的新疆維吾爾人人權問題，藍皮書今年也表明有「深刻的疑慮」。報道指就中國以國安法強化管控香港上，「包含日本在內的國際社會多次表達重大的疑慮」。

藍皮書指日台是重要夥伴及朋友

藍皮書提及首相菅義偉和美國總統拜登早前的會談，但並未提到寫入美日聯合聲明的「台灣海峽和平與穩定的重要性」，共同社認為可能是顧及中方抗議。不過藍皮書中對台灣的記述延續了去年的立場及字眼，指台灣對日本而言「是極為重要的夥伴、重要的朋友」，又重申支持台灣以觀察員身份參加世界衞生大會（WHA）。

至於南韓方面，藍皮書明確將竹島（南韓稱獨島）稱為「日本固有領土」，並將與俄羅斯有主權爭議的北方四島稱為「日本擁有主權的島嶼」。

日本外交藍皮書是日本基於本身的外交立場，紀錄近期的國際形勢與外交動向，由外務省每年製作。

共同社/中央社

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