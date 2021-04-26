（北美通訊）美國人口普查局（U.S. Census Bureau）公佈人口普查初步結果顯示，在2010年至2020年十年間，美國人口增長速度只有7.4%，創出自1930年代以來最低增長率。人口結構改變亦導致各州國會議席重新「洗牌」，按最新人口推算，加州和紐約州皆會失去一個國會議席。

報告顯示，截至去年4月1日，全美人口共有331,449,281人，與十年前比較，只增長了7.4%。美國人的居住模式亦正在改變，其中，東北部（Northwest）和中西部（Midwest）的人口，自20世紀中葉的歷史高位以來，一直下跌，這些人口遷移到南部（South）及西部（West）。

在1970年，美國南部和西部的人口，只佔全國人口不到一半，但最新調查顯示，居住在這些地區的人，已佔全美人口近63%。由於州分人口增減會直接影響國會眾議院議席分配，人口大幅增長15.9%的德州，將增加兩個國會議席，科羅拉多州、佛羅里達州、俄勒岡州、北卡州及蒙大拿州將分別增加一席。

此消彼長下，加州、紐約州、密歇根州、伊利諾州、賓州、俄亥俄州及西維珍尼亞州，將會失去一個國會席位，其中人口增加只得6.1%的加州，更是首度被扣減國會議席。

加州大學柏克萊分校（UC Berkeley）人口學家李爾（Ronald Lee）指，由於外來移民減少、人口老化和出生率下降，美國或進入人口增長顯著放緩的年代，並步歐洲和東亞國家後塵，需要應付人口急速老化問題。

除了國會議席分配，人口普查結果還會影響美國總統選舉的選舉人團（Electoral College）和數以億計的聯邦資金分配，間接影響州分和地區政府對該區教育、房屋和醫療開支。

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