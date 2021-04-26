歐盟委員會主席馮德萊恩接受美國《紐約時報》訪問時表示，所有已完成接種獲歐盟許可疫苗的美國人，可於未來數月到訪歐盟國家，惟她未有提供時間表及詳情。

她說：「依我所見，美國人都是接種獲歐盟藥物管理局（EMA）許可的疫苗，這讓他們可自由流動並入境歐盟。因為有一件事很清楚：歐盟27國會無條件接受已接種獲EMA許可疫苗的人士。」美國目前接種的三款疫苗分別為莫德納、輝瑞/BioNTech及強生。

料夏季實行 各國可保留限制

她未有透露具體日期，但報道相信在夏季起實行。有歐盟官員透露，美歐正研究如何利用疫苗護照，令民眾可利用此旅遊而不受限制。然而，歐盟委員會僅能建議修改旅遊政策，各成員國仍有權保留限制措施，包括拒絕非歐盟公民到訪當地，或要求已打疫苗的旅客仍須隔離，但相信多國將跟隨委員會的建議。

她強調，能否重新開放入境視乎美歐的疫情，美方確實正在好轉，希望歐盟亦同樣。她又讚揚美國接種疫苗速度快，料到6月中已為70%的成年人接種，即達至群體免疫。美國現累計9,500萬人完成接種程序，佔人口28.5%；約1.4億人至少打了一針，佔人口比例42.2%。

另外，美國疾控中心（CDC）數據指，越來越多民眾沒有如期接種第二針疫苗，由3月的3.4%增至現時的8%。CDC將作調查，但指有部份人可能在不同場所接種，而被錯誤紀錄為沒有打第二針。華府傳染病專家福西則指：「要打兩針疫苗，就會看到有人因為不方便、忘記了預約或其他的原因，而沒有如期接種。」

法新社/美國《紐約時報》