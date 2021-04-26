印度近日疫情大幅惡化，醫療物資嚴重短缺，醫院無法照顧有需要的病人，不少患者家屬帶着病人走過一間又一間醫院叩門，均未能及時獲供氧治療，最終很多人等不及入院橫死街頭。由於病歿人數太多，多地連殯葬設施也不勝負荷，有護士形容患者「連死也無法死得安詳」，火葬場工人更慨嘆，現在死去的話根本無法舉辦應有儀式，屍體運來就要火化，人命賤如牲畜。

「家家戶戶都有火化堆」 政府僅建議自行購氧

近日印度多間傳媒以至互聯網均流傳不同片段，顯示病人家屬在醫院門外，懇求醫院派員治理患者的情況，部分病人活活病死街頭。在其中一條片段，一名50歲死者生前被兩間醫院拒收，等候第三間醫院期間因氧氣筒未及補充而死亡。該名家屬批評總理莫迪處理抗疫不善，導致到處湧現死亡個案，「他令每家每戶都是火化堆」。

護士希瓦吉（Shivagi）近日在醫院主要負責協助供氧，她批評政府毫無作為，「我不知道政府在做甚麼，還是他們正在睡覺，我對現時狀況很沮喪，政府已完全失敗」。希瓦吉形容現時德里市民處於水深火熱之中：「人們無法生存下去，即使死也沒能死得安寧」。由於醫院氧氣存量不足，政府現時只建議市民自行從市面取得氧氣，但不少售賣醫療用品的公司也沒有氧氣可售。

「屍體運到就火葬」 火葬場工人：像打扙

由於患者太多，印度甚至連死者身後事也只能草草處理。印度教徒篤信人死後最好有繁複的儀式，讓靈魂從輪迴中解放，但目前當地太多屍體需要處理，也無法再舉辦太多儀式，火葬場工人坦言：「我們只能在每次有屍體運到就開始火葬，就像我們在打仗似的。」

馬爾霍特拉（Charanjeev Malhotra）在墳場負責火化屍體已數十年，他坦言從未遇過如此嚴峻的境況，形容無法相信自己身在印度首都，「患者無法獲得氧氣，被人當作牲畜看待」，火葬資源亦不足。

火化人數遠超官方死亡數字

新德里的穆斯林垠金場自疫情起已安葬1,000多人，且近日當地下葬人數，已超出去年全年總和，致墳場安葬空間不足，預計不久後爆滿。

中部城市博帕爾（Bhopal）多個火葬場即使已提高火葬能力，每天足以處理數十具遺體，但屍體仍需要停放一段時間才獲安排處理。博帕爾市內的Bhadbhada的火葬場單在上周六已火化110具屍體，但當天當地官方疫情死亡數字只有10人。火葬場員工形容，疫情正如猛獸般吞噬當地。

印度政府目前正致力增加醫療設備規模，並宣稱沒有病人無法取得供氧，但醫院及病人家屬指，部分藥物會被人私下轉賣，並在黑市抬高價格。美國南卡羅來納州醫科大學傳染病學助理教授庫帕利（Krutika Kuppalli）批評，印度政府早在去年應儲備足夠醫療物資，並仔細監察全球疫情走向，為疫情再次爆發作準備，當局卻沒有這樣做。

英國廣播公司/美聯社

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