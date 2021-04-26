英國傳媒周一引述消息人士，指首相約翰遜曾說寧見屍體堆積如山（bodies pile high），也不願第三度封城。有工黨議員要約翰遜道歉甚至辭職，他否認說過那番話，認為傳媒報道是一派胡言。

《每日郵報》引述消息指，約翰遜去年秋天在唐寧街會議討論封城，會上內閣事務大臣高文浩提及要調派士兵協助染疫病人超出負荷的醫院。約翰遜同意新限制，但憤怒說「再也不要實施該死的封城了，讓成千上萬的屍體堆積如山吧」。

英國去年11月第二度全國「封城」，今年1月又因為傳染力強的變種病毒株肆虐而實施第三度封城。

為下月6日地方選舉拉票的約翰遜，指報道「一派胡言」，說公眾只想政府確保封城措施有效。高文浩周一也為約翰遜護航，說從沒聽過約翰遜說那番話。

不過，工黨議員里夫斯（Rachel Reeves）要求約翰遜道歉，指「讓成千上萬的屍體堆積如山」言論令人反胃。蘇格蘭民族黨下議院領袖柏家輝（Ian Blackford）指言論令人憎惡，若屬實約翰遜須下台。

約翰遜上周受到通訊紀錄外洩的風波困擾，前任智囊甘明斯（Dominic Cummings）發文聲稱約翰遜出手阻撓洩密調查，企圖藉此保護未婚妻西蒙斯（Carrie Symonds），又披露約翰遜有意要求政黨金主承擔其唐寧街寓所的翻新費用，認為可能違法。

英國廣播公司／美聯社／法新社

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