歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）周一表示，本月初到訪土耳其跟總統埃爾多安會面時「無位坐」一事，令她感到受傷害及被孤立。她認為被差別待遇，純粹因為她是女性。

馮德萊恩在歐洲議會上指：「我是首名女性擔任歐盟委員會主席......本來預期兩周前到訪土耳其時，會有如歐盟委員會主席相應的對待，但我並沒有。我無法在歐洲條約中，找到任何令我遭受如此對待的理由，所以我只能總結出原因為我是女性。如果我身穿西裝、結領帶，這樣的事還會發生嗎？」

馮德萊恩和歐洲理事會主席米歇爾在與埃爾多安會面時，會議廳中央卻只安排兩個座位。埃爾多安與米歇爾先行就座，馮德萊恩當時呆了一會，不知所措地看着二人，他們卻似乎沒察覺到有問題。人員其後安排她坐梳化，坐在土耳其外長恰武什奧盧對面。

歐洲理事會主席解畫致歉

她表示：「作為一個女性及歐洲人，我感到受傷及被孤立。這不是因座位安排或禮節問題。這是我們的核心價值，我們聯盟所支持的事。而這展現出我們還有漫漫長路，才能令女性不論在何處都可獲公平對待。」她亦指出，在翻查土耳其以往會議照片中，沒有出現過座位不足的情況，但同時亦沒有任何女性出現在照片上。

米歇爾在她發言前率先致歉，稱確保下次不會同樣出現類似事件，又解釋指當時沒有立即作出反應，是因不想觸發政治和外交風波。

法新社/美聯社/路透社

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）