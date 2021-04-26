英國「伊利沙伯女皇號」航空母艦打擊群將於下月出發，到訪亞洲多國，包括印度、日本、南韓、新加坡等逾40個國家執行首次任務，歷時半年，英方形容為「一個世代內派出最大規模的海空力量」。分析認為英方目的是提升與東亞國家的安全關係，英國《獨立報》則指是英國聯同其他國家應對中國在太平洋及印度洋的擴張主義策略。

不經台海免觸怒中國

國防大臣華禮仕形容，此反映英方在塑造國際體系上扮演積極角色。他表示：「航空母艦打擊群下月啟航，將展示我們的影響力、展露我們的力量、與我們的朋友接觸，並重申我們應對現在與未來安全挑戰的承諾。」

伊利沙伯女皇號為英國海軍史上最強航母，搭載最先進的F-35B隱形戰機。隨行的還有六艘軍艦、一艘核潛艇、14架海軍直升機及八架RAF戰機等。至於航行的路線，有指將駛經南海，但有英媒則指會從東方經過，不會經過台灣海峽，以免首航時激怒中國。

日媒報道指，日英政府已達成共識，航母將首度停靠日本港口，並與日本自衞隊聯合演習。由於自衞隊亦引進F-35B，並計劃改裝出雲級直升機護衞艦「出雲號」及「加賀號」，日英聯合軍演預計可提高彼此間的配合與運用。

美聯社/中央社/英國《獨立報》