意大利昨日放寬對抗COVID-19的措施，將全國四分三地區下調為低風險的黃色級別，允許酒吧、餐廳和戲院等場所局部重開，鋪路讓國民迎接正常夏季。

近半年首准室外營業

措施放寬後，酒吧和餐廳傍晚可在室外營業，為近半年來首次；戲院、歌劇院和音樂廳可接待半數觀眾；跨地區旅遊自去年秋季首獲放寬；一次可探訪其他家庭的人數由二人增至四人；戶外的接觸體育活動可進行，但晚上10時後的宵禁令仍然生效。政府還計劃7月讓游泳池、健身室、體育賽事和主題公園重開。

意大利過去一周平均每日有約1.3萬宗COVID-19新症，比高峯時大幅回落，但仍有約300人病歿，難以掉以輕心。此外，該國疫苗供應不穩定，接種計劃遠未達每日50萬劑的目標，有人質疑重開計劃太倉促，或造成夏季大爆發。總理德拉吉承認計劃正承受「計算過的風險」。

雖然如此，不少生計大受打擊的人都歡迎重開，如26歲餐廳侍應長韋斯帕（Daniele Vespa）感嘆抗疫措施「終於」放寬，已準備好迎接客人，希望這是回復正常的開始。

意大利經濟去年衰退8.9%，失去百萬個就業職位，處境為二戰以來最嚴峻，亟待紓困措施。德拉吉昨日向國會提交計劃書，以經濟2026年前增長3.6%為目標，以取得歐盟提供的疫後復蘇資金。

法新社/美聯社