印度疫情大爆發，周一通報新增逾35萬宗確診病例，連續第5天高踞全球之冠。許多城市已無病床收治患者，民眾被迫想辦法在家中治療，惟黑市藥、氧氣樽、製氧機價格飆漲，假藥充斥，許多人只能等死。

英國廣播公司（BBC）報道，印度女子普里亞（Anshu Priya）的家翁病情持續惡化，但她在德里或近郊的諾伊達（Noida）都無法替他找到醫院病床。普里亞為了買一罐氧氣鋼瓶，幾乎花了一整天尋找，但都買不到。她最後只好到黑市買，花了5萬盧比（5,210港元）才買到一罐，跟平常只要6,000盧比（625港元）相比貴了好幾倍。BBC記者打電話詢問當地幾家氧氣樽供應商，大多開價是平常的至少10倍。

普里亞的奶奶現在也呼吸困難。可是普里亞知道，自己恐已無法在黑市找到或買得起另一個氧氣樽給她。

然而，大多數印度人負擔不起。因此已傳出好幾宗民眾由於買不起黑市販售的基本藥物和氧氣，而死在醫院門外的事件。

這樣的故事現在不僅在德里發生，在諾伊達、勒克瑙（Lucknow）、阿拉哈巴德（Allahabad）、印度爾（Indore）和許多其他印度城市也常見。

德里的情況尤其嚴重，當地已無任何深切治療病床。有財力的家庭聘請看護和使用遙距問診服務，幫重症親人保命。即使如此，他們仍面對重重困難，因為現在要讓病人驗血、照X光或接受電腦掃描都不容易。

當地的化驗所已超負荷，最多得等3天才能得知結果。電腦掃描也得排好幾天才做得到。這導致醫生無法及時評估患者病況，加深治療難度。醫生表示，檢測結果延誤正導致許多患者的生命受到威脅。

就連核酸檢測也要等好幾天才有結果。BBC記者得知，有幾名病人雖然找到病床，但因為拿不出確診證明，而無法入院治療。

狄瓦里（Anuj Tiwari）正因染疫的兄弟遭許多醫院拒收，而僱用看護在家中協助治療他。有些醫院拒收的理由是床位爆滿，有些則說是無法確定氧氣供應無虞，因此不收新病人。

在德里有些患者已因醫院氧氣供應不足而病逝。當地醫院為了尋找氧氣焦頭爛額，有些醫院警告只剩幾小時的氧氣供應。一名醫生表示，現在他們真的擔憂可能發生一場「大悲劇」。

狄瓦里為了在家中治療親人，花了一大筆錢買了一台製氧機。醫生還要他去買抗病毒藥瑞德西韋（Remdesivir），但市場上已賣到缺貨，他只能去黑市花高價買。

BBC報道，當地黑市也出現假的瑞德西韋。然而即使可能買到假藥，印度民眾也願意花錢一試，可見他們面對疫情和醫療資源短缺的絕望程度。

英國廣播公司

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