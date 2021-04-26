緬甸反軍事政變示威者發起新一輪不合作運動，包括拒交電費等，他們對東南亞國家聯盟（ASEAN）上周六的特別會議結果不滿，數百名示威者昨日在多個城鎮上街。據報東盟事前草擬的聲明中，包括要求軍方釋放政治犯，但最終刪走。

東盟聲明刪釋放政治犯

社運人士昨日在示威期間發表演說：「我們所有人必須齊心協力，爭取成功杯葛軍政府……我們不參與他們的系統，我們不與他們合作。」他呼籲民眾停止繳交電費、償還農業貸款，並不讓子女回校上課。國際援助組織曾警告，罷工等不合作運動已危害該國經濟及加劇饑荒問題。

東盟特別會議後發表聯合聲明，提出「五點共識」，惟路透社引述三名東盟消息人士指，在事先草擬的聯合聲明中，其中一項共識是要求緬甸軍方釋放政治犯，不知為何最後會完全刪去、字眼亦減弱。他們坦言對改動感震驚，但沒有透露何時及如何作修改。

事實上，多名東盟成員國領袖與特使在會後亦指，已在要求釋放政治犯上達成共識。現時的「五點共識」分別是終止暴力、讓相關各方進行建設性對話、緬甸接受人道援助、東盟將成立主席特使團促進對話，並前往緬甸與各方會商。聲明另指，緬甸已聽到釋放政治犯的訴求。社運監察組織指，自2月1日政變以來緬甸累計3,389人被捕、近750人被軍方殺死。

路透社