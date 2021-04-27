貝索斯投訴未能中標NASA載人登月計劃

亞馬遜創辦人貝索斯（Jeff Bezos）的太空探索公司「藍色起源」（Blue Origin）周一向美國國會屬下的審計總署（Government Accountability Office）投訴，指美國太空總署（NASA）早前決定跟競爭對手SpaceX簽約，為「月亮女神計劃」（Artemis program）計劃建造月球登陸器。

「藍色起源」發聲明指：「NASA在最後一刻搬龍門，在人類登陸系統計劃接受了一個有缺憾的投標。」公司形容這決定「奪去競爭機會，顯着縮窄供應，不只延誤，還危害美國人在2024年返回地球」的計劃，因此決定向審計總署投訴。

NASA本月宣佈與馬斯克旗下的太空探索技術公司（SpaceX）簽約，為「月亮女神計劃」建造月球登陸器，計劃2024年把2名美國太空人送上月球，合約價值29億美元（約225億港元）。

根據NASA官網介紹，「月亮女神計劃」有3個部份，包括建造月球軌道太空站「門戶」（Gateway）、建造前往「門戶」的火箭和飛船、建造往返「門戶」與月球表面的月球登陸器。NASA計劃在2023年用火箭把「門戶」射上月球軌道，並正研製新一代重型火箭和「獵戶座」（Orion）飛船，將用於飛抵「門戶」。

台灣感謝澳洲重視台海形勢

澳洲國防部長登頓（Peter Dutton）周日警告，不能忽視因台灣與北京爆衝突的風險，澳洲會與區域盟友合作，試圖維持和平。台灣外交部周二表示，感謝澳洲長年支持台灣，呼籲國際間自由民主夥伴及理念相近國家，持續關注台海安全形勢。

外交部發言人歐江安周二指，這是繼軍方司令坎貝爾（Angus Campbell）後，再有澳洲高官公開表達對台灣海峽形勢的關注。他形容澳洲是台灣在印太的重要朋友，亦是自由民主理念相近的夥伴。

登頓周日警告，不能忽視台灣跟北京爆衝突的風險，表明澳洲軍隊已做好準備。他還說，隨着中國威脅增加，澳洲軍方應把焦點轉到鄰近區域，並與區域盟友合作嘗試維持和平。

Kanye曾穿Yeezy波鞋$1,400萬成交 全球最貴

美國黑人饒舌歌手Kanye West有份設計及穿過的一雙Nike Yeezy波鞋，周一在蘇富比以180萬美元（約1,400萬港元）賣出，成為全球最貴的波鞋。

蘇富比確認，這是全球第一對以過百萬美元賣出的波鞋。Kanye West最早在2008年的格林美頒獎禮上，穿過這對「Nike Air Yeezy 1 Prototypes」球鞋，尺碼為12號。網上球鞋投資平台「RARES」之後購入這對球鞋。

法新社／美國有線新聞網絡／中央社

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