COVID-19重挫去年全球經濟，但軍事開支未因此減少。致力研究環球軍事的「斯德哥爾摩國際和平研究所」（SIPRI）昨日發表報告指，全球去年生產總值大跌4.4%，軍費卻反增2.6%，達1.981萬億美元（15.45萬億港元），研究人員形容是意料之外。

這份報告統計了各國官方國防預算和其他相關數據，被視為最全面的環球軍事開支年報。內容指，美國、中國、印度、俄羅斯和英國合共佔了全球軍費62%，光是美國已佔了39%，為全球之冠。該國去年軍防預算達7,780億美元（6.06萬億港元），比前一年增4.4%，為削減七年後連續三年上升。分析認為這反映美國對中國及俄羅斯等戰略性競爭對手所帶來的威脅，關注日益增加。

中國連增26年

中國的軍事開支按年增1.9%，連續26年上升，達2,520億美元（1.96萬億港元），佔全球13%排第二；俄羅斯也增2.5%，達617億美元（4,812億港元），佔全球約3%排第四。北約則有12個成員國防預算達指引要求，即佔國內生產總值2%，比前一年多三個。

部份國家的軍事預算還是受到疫情影響，如智利和南韓曾公開宣佈會因應疫情調整軍費，巴西和俄羅斯等國雖沒表明，但相關開支相信已比原本預算少。匈牙利則反行其道，以刺激經濟為由增加軍費。總括來算，去年全球軍費佔生產總值的2.4%，按年增0.2百分點，是2009年金融海嘯以來最多。

報告作者之一洛佩斯達席爾瓦（Diego Lopes da Silva）表示結果屬預期之外：「因為疫情大流行，有人猜想軍費或會減少……但這可帶點肯定地總結，COVID-19沒有明顯影響全球軍事開支，至少在2020年。」他直言很多國家都在金融海嘯時執行緊縮政策，但「這次可能不是那回事」，並指尚要觀望各國在抗疫第二年會否仍維持同等級的軍事開支。

拜登無意削軍費

美國過去三年軍費回升湊巧都是前總統特朗普任內的決策，他又曾多次要求北約盟友加軍費，令人期望新政府會帶來改變。不過，洛佩斯達席爾瓦表示「拜登政府沒展示出會削減軍費」，又認為北約更多成員國軍費比例達標似是經濟差的結果，並非該等國家刻意上調軍費。

法新社/德新社