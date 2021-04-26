國際高度關注印度的嚴峻疫情，多國伸出援手，英國首班物資專機周一飛抵印度，送上呼吸機和氧氣機。美國「立即」送上疫苗原料和多種醫療物資，同時宣佈向其他國家分享手上多達6,000萬劑的阿斯利康疫苗。法國、德國、加拿大等亦承諾施援。世衞憂印度疫情 加派人員和物資協助抗疫。

美國總統拜登周一與印度總理莫迪通電話討論疫情，承諾提供緊急援助，包括供氧設備、疫苗原枓、藥物等。

與此同時，被指囤積疫苗的美國，周一表示會開始與他國分享6,000萬劑阿斯利康疫苗。

白宮發言人普薩基表示，美國會發放疫苗到其他國家，一經通過食物及藥物管理局的品質審核後，1,000萬劑可在未來數周出口，另外約5,000萬劑疫苗生產中，5月6月可付運。她說，政府仍在研究將疫苗輸往哪些國家。

美國並未批准使用阿斯利康疫苗，拜登上月說會運逾400萬劑去加拿大和墨西哥。隨着印度疫情惡化，要求美國與印度分享疫苗的呼聲越來越高。

俄羅斯國家主權基金負責人德米特列耶夫（Kirill Dmitriev）周一接受美國有線新聞網絡（CNN）時表示，印度5月1日會收到首批俄羅斯衞星V疫苗。俄藥廠Pharmasyntez周一表示，一經俄政府批准，下月會運100萬包瑞德西韋（remdesivir）抗病毒藥到印度。

世界衞生組織總幹事譚德塞周一表示，印度疫情嚴重程度「令人悲傷至極」，正加派人員並增送物資往印度協助抗疫。

譚德塞說：「世衞組織正盡一切所能，提供重要的設備和物資，包括數千部製氧機、『方艙』醫院組件和實驗室用品。」譚德塞說，世衞已抽調2,600位駐印度人員協助抗疫。

身為世界第一大疫苗工廠的印度自身難保，連累世衞為確保疫苗公平分配而實施的「疫苗全球獲取機制」（COVAX）。印度爆第二波疫情之前，原本出口數千萬劑由血清研究所（Serum Institute of India）生產的阿斯利康疫苗，爆疫之後，印度暫停出口疫苗留為己用，卻令COVAX欠60個低收入國家原定3、4月到位的9,000萬劑疫苗。COVAX等候印度供應恢復之同時，表示正研究其他辦法。世衞呼籲其他國家分享多餘疫苗，法國、新西蘭、西班牙已承諾會分享手上疫苗。

路透社／法新社

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