根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球染疫人數超過1.47億、死亡人數超過311萬。疫情最嚴重的美國，累計確診突破3,211萬宗，是目前唯一確診數超過3,000萬的國家，死亡人數超過57.2萬。印度確診人數超過1,760萬，死亡人數超過19.7萬。巴西確診人數超過1,436萬，死亡人數達39.1萬。法國確診突破550萬。俄羅斯、土耳其、英國確診則突破400萬。意大利、西班牙、德國確診超過300萬宗。確診逾200萬宗的國家則有阿根廷、哥倫比亞、波蘭、伊朗、墨西哥、烏克蘭。秘魯、印尼、捷克、南非、荷蘭、加拿大、智利、羅馬尼亞、伊拉克、菲律賓等10國確診宗數均超越100萬大關。

印度單日新增32萬宗確診稍有回落

印度衞生部周二公佈過去一天新增32.3萬宗新病例，是連續第6天新確診個案超過30萬宗，不過數字對比昨天稍有回落，未有連續第6天創出全球單日新增個案新高。

印度累計個案達1,764萬宗，死亡人數增加2,771人、至19.78萬人。

另外，澳洲周二宣佈即時禁止由印度抵澳的客機入境，暫定直至下月15日，再視乎情況是否決定延長禁令。

世衞審核國藥科興疫苗緊急使用申請

世界衞生組織助理總幹事西茂（Mariangela Simao）周一說，會在這兩周內決定是否批准緊急使用中國兩大疫苗，「國藥」會在本周內有決定，「科興」則會在下周內有決定。如果獲批，將是首次有非西方疫苗獲世衞緊急批准使用。世衞目前批准輝瑞／BioNTech、阿斯利康、強生。Moderna的緊急使用申請亦會在本周審核。

另外，埃及繼國藥和阿斯利康後，周一批准科興疫苗作緊急使用，表示準備在埃及本土生產多達8,000萬劑科興疫苗。

路透社

伊朗單日死亡人數創新高

伊朗國營電視台周一報道，錄得單日最高病亡人數496，打破去年11月486人紀錄，累計死亡人數突破7萬；單日確人數則為21,026，累計2,417,230人確診。

美聯社

土耳其周四晚起「封城」17日半

土耳其總統埃爾多安周一宣佈，周四晚間至5月17日清晨全面封鎖，所有工作場所暫停活動。就宵禁時間長短或封鎖程度而言，這都是土耳其針對疫情實施的最嚴厲防疫措施。

土耳其上月爆第三波疫情。衞生部長克扎（Fahrettin Koca）表示，75%新增病例感染英國變種病毒。這一波大流行蔓延的形式迅猛，確診病例、死亡病例和重症病患數全面激增。

埃爾多安於內閣會議後在電視演說中指出，新增確診和死亡病例迫使當局必須實施更嚴厲措施。他強調，「歐洲正在重新開放，我們必須盡速將單日確診病例降低到5,000宗以下，否則將無可避免地會在旅遊、教育、貿易等方面造成重擔」、「未來一段時間我們須作更大犧牲」。

埃爾多安宣佈，自29日晚7時到5月17日清晨5時全國全面封鎖，除內政部另行公告的產業之外，所有工作場所暫停活動，跨省流動須申請；幼稚園、託兒所和各級學校全面停課。

法新社

法國擬分四階段解封

法國重症患者周一突破6,000人，是去年4月以來再度突破6,000關口。

總統馬克龍表示，官方計劃分四階段解封，逐步恢復開放部份公共場所。根據該計劃，5月3日將解除民眾出行限制；5月中旬重新開放部份商店和文化場所；5月底或6月初在發病率低的地區重新開放餐館；6月中旬計劃重新開放體育運動場所。

馬克龍說，宵禁是有效的防疫管制措施，在未來一段時期內仍將繼續在全法範圍內實施，但每日宵禁時長可能有所縮短。法國BFM電視台報道稱，馬克龍很可能在5月5日前發表講話，公佈解封時間表。

法國僱主協會表示，希望非必要商店能從5月10日起恢復營業。法國經濟與財政部長勒梅爾回應說，這些商店恢復營業的時間還要進一步協調，以防止病毒重新活躍傳播。

中新社

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