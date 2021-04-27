美國周二表示放寬對中國留學生的入境限制，令他們今秋可到美國開學。新措施亦為因疫情而流失國際學生的美國大學帶來及時雨。

受疫情影響，美國原本要求入境者在進入美國前14天不得在中國、南非、伊朗及大部份歐洲國家停留，只有美國公民、永久居民及其配偶、子女和父母，以及旅行目的和人道主義、公共衞生或國家安全相關人等可獲豁免。根據新規，那些國家的學生今秋可以到美國開學。新規適用於今年8月1日或以後開學的學生。他們最早可在開學前30天進入美國。所有入境者須提供病毒檢測陰性結果證明。

根據美國商務部數字，每年有逾百萬國際學生留學美國，2018年為美國經濟貢獻450億美元（3,510億港元）。外國留學生中，中國留學生最多，佔整體逾1/3。據International Education Exchange統計，2019至2020學年37.2萬中國學生入讀美國大學。

外國學生是美國大學的主要財源，惟疫情爆發後被迫以網上授課，大大影響報讀率。去年世界各地學生向美國申請的簽證量均急劇下降，當中以中國的降幅最為突出。美國國務院數據顯示，去年4月至9月，美國向中國學生簽發808張F-1學生簽證，相較去年同期的90,410張，大降99%。

美國大學一直催促國務院，在外國學生今年作留學決定前採取措施。不過，影響中國學生赴美的因素仍多，放寬入境防疫限制能否挽回入學率還是未知數。

美國前總統特朗普去年6月宣佈，為遏止中國偷取美國科技和商業機密，禁止與解放軍有關聯的留學生與研究人員入境。

另外，近期美國出現針對亞裔的襲擊浪潮，也可能影中國學生負笈美國意願。

中國以外的兩大留學生「客源」印度和南韓，未有像中國留學生般被美國以嚴格防疫限制對待。

法新社／路透社

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