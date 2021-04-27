美國佛羅里達州計劃進行基因改造實驗，預定本周稍後釋放出14萬隻埃及伊蚊，若進度理想最終將釋放近10億隻蚊。埃及伊蚊本來可傳播寨卡病毒，但這些蚊經過基因改造後，務求減少蚊子數量，將是美國首次同類基因改造實驗。不過計劃引起當地居民不滿，有人形容計劃如同把居民生命當作實驗工具，與恐怖主義無異。

佛羅里達州礁島群（Florida Keys）在過去多年一直受埃及伊蚊侵擾，以致時有寨卡病毒、基孔肯雅熱、登革熱等疾病，當地政府機構「佛羅里達礁島群蚊蟲管制區」與英國生物科技企業Oxitec合作，計劃以兩年時間釋放經基因改造的雄性埃及伊蚊，目標是減少牠們的數量，以降低登革熱等疾病的風險。

實驗方：所放均是雄蚊 不影響人類

這次基因改造原理是改變雄性埃及伊蚊體內的一種蛋白，使雌蚊壽命縮短，一旦繁殖便無法活到下一年春季，從而逐步減少整體蚊子數量。第一期釋放伊蚊先導計劃將在未來12周，於門羅縣的大宅一帶放出14.4萬隻經基因改造的蚊子。Oxitec強調，受基因改造的伊蚊都是雄性，因此對人類沒有影響。但釋放大群蚊子的做法，仍引起居民不滿。

部分佛州居民去信國家環境保護局（EPA）要求撤回方案，指當局做法有如恐怖活動。當地組織「佛羅里達礁島群環境聯盟」指成員巴里雷（Barry Wray）稱，人們正面對佛州居民從沒同意過接受的基因改造蚊子，亦沒同意過進行人體實驗。居民唐納森（Virginia Donaldson）稱，此前曾有政府官員到訪其住所，徵求他同意參與實驗，但她簽名時對文件內容全不知情；另一名居民霍爾（Megan Hull）形容當局的行為是犯罪，指官員「欺負我們，把我們當作實驗品」。

基因蚊或反過來危害生態

「地球之友」食物與科技部門主任帕爾斯（Dana Perls）則批評，釋放基因改造雄蚊是歷史黑暗一頁，不但破壞環境，亦可能增加其他物種滅絕風險，要求當局馬上停止計劃。有科學家上月也在與政府官員的會議上，指基因改造蚊子將危害生態系統，甚至反過來損害當地本已脆弱的生態環境。

美國疾控中心本月較早前向佛州礁島群居民，表明不會干預任何成效評估。Oxitec亦指，CDC不會干預「事件中的任何互動」，亦不會追蹤公眾去向。

英國《每日郵報》

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