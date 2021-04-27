巴西衞生當局前日拒絕進口俄羅斯研發的疫苗「衞星五號」。歐盟亦仍未批准使用該疫苗，指需要更多有關測試和製造過程的資訊。世衞就預料會在未來兩周決定是否緊急批准使用中國研發的國藥疫苗和科興疫苗。

世衞將審批國藥科興

巴西五人委員會一致反對使用「衞星五號」，採納意見指該疫苗有「潛在風險」和「嚴重」缺陷，缺乏資訊保障其安全、質素和效用；在歸納所有文獻、一手數據和從其他監管機構取得的資訊後，認為風險太大，疫苗中的腺病毒有「嚴重」缺陷。

研發該疫苗的莫斯科流行病學研究中心加馬列亞研究所上周指，基於來自380萬人在「真實世界」的評估數據，疫苗效用達97.6%。該疫苗已獲60個國家批准使用。「衞星五號」藥廠批評巴西決定背後受美國影響。

世衞將分別於本周末和下周末決定是否批准使用國藥疫苗和科興疫苗。該兩款疫苗在中國已注射了逾兩億劑，並已出口至南美、亞洲和非洲多國。如兩款疫苗獲批，將可被列入全球疫苗分配計劃，亦將會成首兩款獲世衞認可的非西方國家製疫苗。至今獲世衞緊急批准使用的疫苗包括輝瑞/BioNTech疫苗、阿斯利康疫苗和強生疫苗。世衞本周亦將會檢視莫德納疫苗。

埃及藥物管理局前日指已批准使用科興疫苗，準備在當地生產8,000萬劑。同樣獲當地政府認可的包括阿斯利康疫苗和和俄羅斯的「衞星五號」。

路透社