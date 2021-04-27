美國疾病控制及預防中心（CDC）周二修訂公共衞生指引，已經完成疫苗接種的民眾戶外健身、用餐時可不配戴口罩，也可參與小型戶外集會，未完成接種者仍要佩戴口罩。

CDC總監沃倫斯基（Rochelle Walensky）在白宮防疫記者會上表示，完成疫苗接種的民眾，除非身處於像是音樂會或運動賽事、購物中心等大量人群聚集處，外出散步、健身時可以不戴口罩，也可與友人在戶外小型聚會。

新指引也規定，若是在室內與他人進行社交活動，建議仍要戴口罩。

根據CDC公布的最新指引，所謂完成接種（fully vaccinated），是指完成輝瑞（Pfizer）或Moderna第二劑接種兩周後，或是接種強生疫苗（Johnson & Johnson）兩周後。目前全美約30%民眾已經完成接種。

據CDC統計，美國目前已有超過1.4億人至少接種一劑疫苗，佔總人口42.5%；「完成接種」人數超過9,588萬人，佔總人口28.9%。

《華盛頓郵報》援引Axios-Ipsos最新民調顯示，在尚未接疫苗人中，三分之二表示不大可能接種疫苗。專家認為，未接種疫苗者接種意欲低，是當前抗疫面臨的嚴峻問題。

法新社／美國《華盛頓郵報》

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