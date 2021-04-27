美國政府在總統拜登1月上任前，一直被狠批抗疫不力。但約三個月後，全國已有一半人口打過至少一劑疫苗，領先很多發達國家，每日因染疫病逝人數亦由4,000跌至約700，有抗疫專家歸功於拜登政府的努力。

今年初，美國每日仍有近20萬宗新症，不少人指摘是前總統特朗普不重視科學、沒有採取嚴謹的防疫措施所致。同時，全國也面臨疫苗短缺，只接種了1,500萬劑。有人認為拜登當時是從特朗普手上接過爛攤子，成功扭轉劣勢。

果斷停用強生穩民心

雖然有共和黨員認為現時美國現時疫苗計劃如此成功，是「前人種樹」的成果。但白宮抗疫協調官齊恩茨（Jeff Zients）卻指當時疫苗面世後，特朗普政府沒有制訂明確的接種計劃，初期的輝瑞和莫德納疫苗都只直運配送到各州，聯邦政府沒如現時般積極介入。

抗疫專家福西（Anthony Fauci）也指拜登積極督促應記一功，稱拜登經常對疫苗計劃不耐煩，提出「為甚麼我們不這樣做」和「這方面我們做到最好了嗎」等問題，正面、而非對抗地嘗試為所有人做到最好。

在拜登政府百日接種兩億劑疫苗的過程，其實也發生過混亂，如只需打一劑的強生疫苗曾鬧出血栓風波，但福西認為政府果斷地停用這款疫苗反而有加強民眾對疫苗的信心，稱「如他們為百萬分一機會才出現的狀況採取行動，你該想到他們決策和考慮安全時十分認真」。

美國有線新聞網絡