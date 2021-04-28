英國的疫苗接種率持續上升，希臘等部分國家已表明，願意接受已接種疫苗的英國人今夏到當地旅遊。英國運輸大臣夏博思（Grant Shapps）周三表示，當局將在未來數周公佈夏季旅遊安排，並透露公眾出遊時可使用國民保健服務（NHS）的應用程式作電子針卡作為已接種的證明，正與外國官員磋商細節，但該程式不會跟NHS的行蹤記錄app合併。

目前英國的抗疫措施將在5月17日屆滿，國民在此之前如非必要不得出國旅遊，但初步估計夏季可恢復旅遊。英國官員此前表示，會以「紅綠燈」形式向國民列出可以旅遊的地區，夏博思周三透露，政府未來數周便會公佈獲列為「綠色」，即容許英國人免隔離入境的國家，國民只需在出發及回國前分別接受病毒測試，便可自由來往。

夏博思同時稱，當局將在NHS的應用程式加入新功能作為電子針卡，容許英國人出遊時以此作疫苗接種或檢測陰性證明，不過他表示有關NHS程式並非記錄用戶行蹤的「Test and Trace」app，而是人們平常用作預約求診的應用程式。夏博思表示他尋求外國認可電子針卡，他亦會在下周的七大工業國集團（G7）部長級會議上討論此事。

希臘西班牙歡迎英人

部分國家已表態歡迎英國旅客，其中希臘旅遊部長西奧哈里斯（Harry Theoharis）指，該國將容許已接種兩劑疫苗的英國人到當地旅遊，他們入境時需出示官方文件證明已完成接種，而NHS發出的實體針卡，上面列明姓名、接種疫苗類別及接種日期，已經是足夠的證明。假如旅客無法出示針卡，須接受強制病毒測試。

西班牙旅遊部長早前亦表示已準備重新接待遊客，並稱英國疫苗接種進度理想，期望英國今夏開放國民旅遊，西班牙會致力推動歐盟同意英國等非歐盟國家旅客入境，期望6月達成協議。

路透社／英國天空新聞

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