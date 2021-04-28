澳洲外長佩恩（Marise Payne）上周三宣佈取消維多利亞省與中國簽署的兩項「一帶一路」合作協議後，更多地方政府與中國簽署的協議受到審視，要求聯邦政府奪回由中國控制主要國家資產的呼聲越來越高，包括被租借予中國企業的戰略重地達爾文港。有專家憂慮國家資產落入中國手中，對方可能會以網絡攻擊擾亂主要基建。

國防部長達頓日前接受澳洲廣播公司（ABC）訪問，談及北領地於2015年與中國山東嵐橋集團（Landbridge Group）簽訂的達爾文港租賃協議，引起外界猜疑聯邦政府或有意奪回港口。

達頓指：「實際上有數以千計個案需要審視，而外長正在研究所有個案。我不是搶在她之前說話或暗示她正在研究，我認為這要由（外長）佩恩去研究個別個案，如果這不符合我們的國家利益，那她顯然會採取行動。」

達爾文港位於澳洲北部，是距離中國最近的澳洲港口，美軍在當地亦設有軍事基地。租賃協議總值5.06億澳元，北領地政府把達爾文港碼頭，包括達爾文海上供應基地和福特山等碼頭等設施租出99年。除了達爾文港，新南威爾斯省政府亦在2014年把運煤碼頭紐卡斯爾港（Port of Newcastle），以17.5億澳元出租控制權予中國支持的財團，為期98年。協議意味港口一半由澳洲企業Gardior控制，另一半由招商局港口（China Merchants Port Holdings Company）控制，直至2112年。

設施恐更易受網絡攻擊

澳洲上周以2020年《外交關係法》取消維省一帶一路協議後，澳洲多名議員也要求聯邦政府取回其他重要港口的控制權。《外交關係法》授權澳洲外長檢視所有州政府和大學等機構與外國政府的協議，如果外長認為這些協議違背澳洲外交政策或損害澳洲的外交關係，可以取消，惟不適用於商業協議。政府面對的修例壓力日增，有議員要求政府修例或推出新法，奪回澳洲資產。

澳洲戰略政策研究所（Australian Strategic Policy Institute）執行主任詹寧斯（Peter Jennings）認為，澳洲一定要取回相關港口，否則這些設施將更容易受到中國間諜的網絡攻擊，「北京無可再清楚地表明，她會利用任何經濟籌碼，在安全方面去搾取澳洲任何政治讓步。這可能包括企圖以網絡攻擊擾亂重要基建的運作」。

他續指：「你不需要擁有任何一件重要基建才能入侵，但擁有權是有幫助的，而中國法律要求所有中國企業，在被要求時協助情報部門。」

港口戰略價值重大 議員要求聯邦政府出手

北領地的工黨議員高斯林（Luke Gosling）狠批當年聯邦政府「發夢」，未有阻止達爾文港協議，「我一直反對將國家戰略港口租予一個外國實體，那5.06億一早用完了，但協議仍有94年」，他促請總理莫里森考慮將港口重新國有化，「總理一定要解釋為何政府不去審視這協議，將（港口）租予外國實體如何符合國家利益或外交政策，以及政府是否正考慮將港口重新國有化，及所需多少資金」。

他表示，達爾文港位於印太地區中間，座落於主要交通航道上，是澳洲與亞洲主要貿易夥伴的最近港口，戰略價值非常重大，不只用於澳洲國防部，如美國海軍也會以港口為補給站，「達爾文港應該要由澳洲控制」。

佩恩目前正研究是否有更多與中國簽訂的協議需要取消，她去年指澳洲與30個國家簽署的135宗協議將會受審視，倘若構成威脅有可能會中止。英國《每日郵報》初步發現有52宗協議，在新法律下需要由省、地方政府和大學作出宣佈，當中逾半共27宗協議是與中國簽訂的，包括締結姊妹城、貿易投資文化教授方面的合作等協議，例如墨爾本與南京的合作、米爾杜拉（Mildura）市議會與武漢理工大學（Wuhan Institute of Technology）的合作，以及悉尼與廣州之間的協議，全部納入審視中。

英國《每日郵報》

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