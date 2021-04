(北美研究)疫情爆發後,衞生部門一直提醒公眾佩戴口罩,並保持6呎社交距離。但美國麻省理工學院(MIT)最新研究顯示,在同一空間內,社交距離的遠近並不影響染疫風險,反而逗留時間的長短才是關鍵。

有關研究已於最新一期的《美國國家科學院院刊》(Proceedings of the National Academy of Sciences)發表。麻省理工研究團隊透過室內的停留時間、空氣過濾及循環、使用口罩、免疫力、呼吸、進食和說話等因素來計算暴露在病毒中的風險。研究人員發現,與染疫患者共處一室的時間長短比距離遠近更加重要。

麻省理工工程學教授巴贊特(Martin Bazant)在美國媒體CNBC訪問中表示,「保持距離並不會有太大幫助,在室內相距6呎或60呎的分別不大,但卻讓人誤以為兩者的安全度有所不同。」他又指,在同一空間內,每個人的染疫風險大致上一樣。

「研究指出,其實很多被迫關閉的場所,是沒必要被關閉的。在室內面積夠大和通風設備良好的環境下,民眾聚集時間的長短才是主要因素。」巴贊特說,限制室內人數一說並沒有良好的科學根據。

他認為美國疾病控制及預防中心(CDC)的社交距離指引,很可能是基於對呼吸道飛沫粒子的早期研究。「強調社交距離的說法,從一開始就被放錯位置,疾病控制及預防中心或世界衞生組織(WHO)從沒有為此解釋過。」

該項研究沒有提及相距0尺和6呎之間,會否存在安全風險差異。但研究人員表示,一般而言,口罩能阻擋飛沫傳播,包括咳嗽和打噴嚏,但大部份患者並沒出現這些症狀。

