美國參眾兩院外交委員會主席周二分別表態支持台灣參與世界衞生大會（WHA）。多位美國國會議員也透過Twitter呼應，並呼籲國會通過支持台灣參與WHA決議案。

眾議院外委會主席米克斯（Gergory Meeks）透過外委會官方Twitter錄製影片力挺台灣參加下月召開的WHA。他表示，台灣有意義參與全球衞生體系歷史悠久，台灣應成為全球公共衞生對話的一部份，全球可以從台灣學到許多。台灣在疫情大流行表現優異，在全球持續與疫情作戰之際，台灣與世界分享經驗與絕佳實地操作尤顯重要，可以共同應對疫情大流行與全球公共衞生未來挑戰。

參議院外委會主席梅嫩德斯（Bob Menendez）也透過參院外委會推文表示，北京排除台灣於國際社會之外的做法，阻礙疫情大流行的恢復與應對。參議院應通過他與參院軍事委員會副主席殷霍夫（James Inhofe）的提案，支持台灣參與WHA。

殷霍夫、參議院外委會副主席里施（Jim Risch）、參議員斯科特（Rick Scott）、科頓（Tom Cotton）、眾議院亞太小組主席貝拉（Ami Bera）、劉雲平等多位參眾議員也都透過Twitter支持台灣參與WHA。

梅嫩德斯與殷霍夫3月中旬重提法案，要求美國國務卿在台灣未取得觀察員身份的每屆WHA之後，都須說明美國的挺台計劃作了甚麼改變或改善。法案表示：「病毒無國界，不必要地將台灣排除在全球衞生合作外，只會增加全球傳染病所帶來的危險。」

眾議院民主黨籍眾議員謝爾曼（Brad Sherman）、共和黨籍眾議員金映玉（Young Kim）則率先於2月18日提出協助台灣參與世界衞生組織（WHO）的法案。法案並在上月於眾院外委會無異議通過。法案指示美國國務卿協助台灣重獲世衞觀察員身份。

中央社

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