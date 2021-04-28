COVID-19疫苗不是靈丹妙藥，不能百分百防止接種者中招，但即使如此，疫苗還是具有削弱傳播鏈的重要作用。英國一項大規模研究便發現，人們打了一劑疫苗後即使不幸染疫，再傳染給家人的機會能減低近50%。

居家密切接觸是疫情的主要感染途徑，英格蘭公共衞生署（PHE）把家中有1名接種者的5.7萬人，與家中無接種者的近100萬人作對比。結果發現，接種了牛津/阿斯利康疫苗後染疫的人，把病毒再傳給家人的機會，比無接種者減少39%；至於接種了輝瑞/BioNTech疫苗後染疫的人，在家中傳播的風險更降低49%。

專家相信，施打兩針後，隔絕病毒傳播的作用將會更佳。英國衞生大臣夏國賢形容今次發現是「好消息」，他「促請所有合資格的人盡快接種疫苗，並確保獲得最佳保護力的兩針。」

另外，有超過350萬人染病的西班牙，上月在巴塞羅拿舉辦了一場實驗音樂會，這場被喻為是歐洲疫情大爆發以來最大型的室內演唱會，由當地一間醫院和音樂人聯手發起，有5,000位觀眾，他們事前全部通過病毒測試，主辦機構只是要求他們戴口罩出席，並無安排坐位或規定社交距離。

結果一個月後，共有6位觀眾證實中招，但其中4人已排除是音樂會上感染，當局亦認為其餘兩人染病與音樂會無關可能性極高。參與今次實驗的傳染病學家利伯雷認為，只要事前進行病毒檢測、有適當的通風、戴上口罩，便可以舉辦安全的大型活動。

英國《泰晤士報》

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