俄羅斯一名YouTuber為賺取網民課金，直播辱罵及毆打女友，結果導致女友「頭部受創」死亡。莫斯科法院周二裁定他嚴重傷害罪成，判入獄6年。

網名「ReeFlay」的30歲YouTuber雷謝尼科夫（Stanislav Reshetnikov）在YouTube和其他平台的直播中，收取網民課金後，對28歲女友格里戈里耶娃（Valentina Grigoryeva）施以言語及身體暴力。他不但辱罵女友為「妓女」、「發臭」，同時又毆打她，更把近乎全裸的女友推出室外，而當時戶外氣溫在攝氏零度以下。

當雷謝尼科夫讓女友返回屋內，收看直播的網民都清楚看見她已奄奄一息，更有人決定報警。格里戈里耶娃其後死亡，當初有指她是被凍死，但後來法醫判定，她的屍體有顱腦創傷、臉部多處瘀傷及軟組織大量出血，頭部受傷是主要死亡原因。

警方表示，雷謝尼科夫被捕後承認「毆打」女友，「作供時稱當日他多次毆打死者的頭部」，而心理和精神科檢查證實他精神正常，能夠面對審訊。法院裁定他「使用武器故意嚴重傷害、危害他人生命，因疏忽導致受害者死亡」，判處入獄6年。

英國《每日郵報》

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）