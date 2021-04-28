根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球染疫人數超過1.48億、死亡人數超過313萬。疫情最嚴重的美國，累計確診突破3,217萬宗，是目前唯一確診數超過3,000萬的國家，死亡人數超過57.3萬。印度確診人數超過1,763萬，死亡人數超過19.7萬。巴西確診人數超過1,444萬，死亡人數達39.5萬。法國確診突破550萬。俄羅斯、土耳其、英國確診則突破400萬。意大利、西班牙、德國確診超過300萬宗。確診逾200萬宗的國家則有阿根廷、哥倫比亞、波蘭、伊朗、墨西哥、烏克蘭。秘魯、印尼、捷克、南非、荷蘭、加拿大、智利、羅馬尼亞、伊拉克、菲律賓等10國確診宗數均超越100萬大關。

比利時禁印旅客入境

世界衞生組織周二表示，肆虐印度的變種病毒株B.1.617已在至少17國現蹤。

世衞表示，截至周二，已在逾1,200個由至少17國上傳到全球病毒基因資料庫（GISAID）的病毒基因序列中，發現B.1.617變種毒株。大多數序列由印度、英國、美國、新加坡上傳。

世衞按變種毒株的危險性，決定毒株屬「值得注意的病毒變異株」（Variants of Interest，VOI）還是「值得關切的變異株」（Variants of Concern，VOC）。目前B.1.617仍被界定為VOI。

印度疫情仍然嚴峻，歐盟周二宣佈向疫情嚴重的印度援助包括醫療用氧氣等物資。另為防止變種病毒傳播，繼德國後，比利時、菲律賓周二也宣佈暫停來自印度等旅客入境。

歐盟表示，愛爾蘭、比利時、羅馬尼亞、盧森堡、葡萄牙、瑞典等6成員國，透過歐盟民事保護機制向印度援助緊急醫療物資，包括氧氣及抗病毒藥物瑞德西韋（remdesivir），將在數天內運抵。法國和德國及其他成員國預計在接下來幾天也將加入援助。

印度病例激增，歐洲憂心變種病毒傳播，德國自4月26日起採取嚴厲措施，從印度出發的外籍旅客不得入境，而從印度抵境的德國公民則必須出示檢測陰性證明才能入境，且須隔離14天。

比利時因上周四有20名印度護理學生在比利時驗出印度變種病毒陽性，比國政府周二宣佈限制措施，除暫禁止來自印度旅客入境外，並禁南非和巴西旅客入境。兩國也出現變種病毒株。

菲律賓周四起禁止印度旅客入境，直至下月14日。

此外，瑞士周日公佈在一名機場過境的乘客身上發現第一宗印度變種病毒，瑞士也考慮對來自印度旅客實施限制。

CDC：未發現心肌炎與疫苗有關

美國疾病控制及預防中心（CDC）總監沃倫斯基（Rochelle Walensky）周二表示，COVID-19疫苗與心肌炎無關。

14人經美軍醫療系統接種疫苗後患心肌炎，美國國防部,正在調查，沃倫斯基表示，CDC與國防部保持接觸，又說「美國已接種了逾2億劑疫苗，觀察後未發現（與心肌炎有關）迹象」。

美國的疫苗接種計劃先讓較年長的人打針，而有關心肌炎副作用的憂慮，則集中在年輕接種者。以色列衞生部周日表示，正研究小量接種輝瑞疫苗後心肌炎個案，未有結論，而以色列多數個案的當事人都是30歲以下。

輝瑞則表示，觀察不到接種疫苗者心肌炎發生率高於一般人口。

疫苗與心肌炎的關係未明，但曾有研究指，COVID-19本身或可致心肌炎。

法新社／路透社

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