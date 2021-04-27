（北美通訊）一名移民美國波士頓的中國商人秦樹仁（音譯，Shuren Qin）涉嫌違反美國出口法例，把美國反潛艇裝置，轉售予中國軍方；他與司法部達成認罪協議，預料周三判刑。

秦被控為一間中國軍事研究機構，非法採購價值超過10萬元（美元、下同）的反潛艇戰略裝置。《華爾街日報》報道，根據秦與檢方達成的認罪協議，預計他於本周三在聯邦法庭上，承認違反出口管制、簽證詐騙、向政府人員作出虛假陳述、洗錢和走私等罪名，料被判囚7年有期徒刑。

法庭文件顯示，秦多次向一間為美軍生產迷你無人潛艇（Mirco-UUV）的廠商Riptide Autonomous Solutions發出電郵，表示對有關設備感興趣，並希望轉售給中國客戶。事件引起美國當局注意，派出一名臥底探員與秦會面，秦在交談中多次提及，希望購買敏感軍事設備，作民用研究；但檢方指，相關軍事設備實際上被秦轉售到中國軍方軍事研究及無人潛艇項目。

秦樹仁在2017年11月由中國返回美國時，於波士頓國際機場被邊境官員拘留。檢方表示，從秦樹仁的電子設備中，發現虛假運送文件，顯示他有意利用漏洞，違反出口管制條例。

文件指，秦樹仁2005年在中國成立青島領海海洋儀器有限公司（LinkOcean Technologies），從事進口海運相關設備，及後於2014年移民美國麻省，繼續遙距經營該公司。檢方表示，在2015年到2018年之間，他向中國出口價值800萬元的反潛艇戰略裝置，客戶包括中國軍方的南海艦隊及其海軍潛艇學院。

報道指，中國軍方於太平洋、印度洋和北冰洋積極部署無人潛艇，美國認為此舉是為了建立追蹤美軍潛艇的網絡，對美軍海上軍事造成威脅。中國國防部沒有就無人潛艇一事作出回應，但就對竊取美國科技的指控表示「完全失實」。

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