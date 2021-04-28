澳洲總理莫里森周三公佈，澳洲政府將斥資7.47億澳元（約44.9億港元），改善北領地4個軍事基地，並會擴大與美國的軍事演習規模。莫里森稱，澳洲正與美國和其他印太盟友合作，將繼續投資國防力量，確保澳洲利益，並推動印太和平、穩定及開放。

澳洲政府的方案包括延長北領地其中一個基地的跑道，方便更大型的飛機使用，靶場將全面復修，當局亦會興建新訓練設施，供澳洲部隊及美國海軍陸戰隊之用。現階段暫未知另外3處基地的改建計劃，但預料各個計劃今年開始動工，最遲2026年完成。

美國與澳洲定期會舉行軍事演習，下一次將在8月於澳洲東岸舉行，料有3萬名士兵參加。莫里森稱，基地翻新計劃將可創造就業，並保障澳洲安全，不過在野工黨批評計劃超支，且拖延多時仍未落實。

專家促點名提中國威脅

近期澳洲與中國緊張關係未見緩和，澳洲內政部常務副部長佩祖洛（Mike Pezzullo）日前更稱「自由世界已聽到戰鼓」，形容澳洲需作好準備再次參戰，不能為避免戰爭而犧牲得來不易的自由。澳洲防長達頓早前亦警告，台海可能出現軍事衝突。

澳洲戰略政策研究所國防政策部門主任休布里奇（Michael Shoebridge）表示，他對當局提及戰爭的可能性表示歡迎，但認為澳洲需更清楚道明威脅的真正源頭，「那就是習近平治下的中國」，批評中國向南海、東海、中印邊境和台海派遣解放軍。

路透社／澳洲廣播公司／《悉尼先驅晨報》

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