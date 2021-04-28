印度6級地震損毀部份建築

印度阿薩姆邦（Assam）周三發生6.2級地震，暫無人傷亡，但部份建築物受到破壞，牆壁和地板出現裂紋。地震震央在城鎮德基亞久利（Dhekiajuli）附近，深度34公里，當地一名警察指︰「這是我記憶中最嚴重的地震，首先是一次劇烈的震蘯，然後有一次較輕的震蘯，我們沒有收到求助電話，但人人都跑出室外」。

民眾以防再有餘震跑到街上避難，住在古瓦哈蒂（Guwahati）高尚住宅區的商人哈扎里卡（Subham Hazarika）表示︰「我們全座有多層單位的住宅出現嚴重損毀，屋頂和牆壁塌陷……幸好沒有人受傷。」

三星前會長遺產稅$800億創新高

南韓三星集團前會長李健熙逝世後，繼承人周三（28日）宣佈將繳交高達12萬億韓圜（約837億港元）遺產稅，破南韓紀錄。

外界估計李健熙的大部分遺產將由副會長李在鎔等遺屬繼承，三星集團創始人李秉喆去世後，李健熙等遺屬曾繳納繼承稅176億韓圜（1.2億港元），該稅額在當年也創下最高紀錄，但現時李健熙後人承繼遺產的稅額，是當時的680倍。

如承繼人選擇在五年內攤分6次繳付這12萬億韓圜的稅項，截至去年年底，分期繳納的年利率為1.8%，上月降至1.2%。

繳交繼承稅期限將至，李健熙遺屬在周三宣佈，將捐出當中6成遺產回饋社會。

英國年底自動駕駛上路 但限速60公里

英國交通部周三宣佈將在本年底批准汽車以「車道維持輔助系統」（Automated Lane Keeping Systems／ALKS）的自動駕駛技術在路面行駛，時速上限為60公里，並在法律上承認此系統為「無人駕駛」技術。但業界人士指出，不應將「車道維持輔助系統」等同於「無人駕駛」，以免令司機混淆，減低驚覺，對輔助駕駛的功能過份依賴。

英政府宣佈本年尾批准駕駛者使用「車道維持輔助系統」，啓動後司機可以雙手離開軚盤，在駕駛座上使用電話或做其他事。系統的設計用於高速公路單線車道上，可自動控制軚盤方向、車速及與前車保持距離，但不可切線。如遇上突發情況，司機可以在10秒內重新改為人手控制，如果司機未及反應，系統亦應該會自動剎車。

交通部大臣直接稱「車道維持輔助系統」為「無人駕駛」技術，又期望推動後可改善交通擠塞、減少排放、減少人為意外。但保險業人士和路面安全專家認為，政府官員應區分清楚輔助及自動駕駛的功能，以免令駕駛者混。「車道維持輔助系統」僅屬於第三級別的自動化功能，但並非等同可無人駕駛，駕駛者必須隨時準備轉換人手控制，應對路面狀況。交通部將會展開諮詢收集有關意見。

韓聯社/路透社/英國《每日郵報》/德新社/新華社

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