日本和歌山縣77歲商人野崎幸助2018年在寓所暴斃，驗屍發現體內有過量興奮劑，死因有可疑，警方經過接近3年調查後，周三以涉嫌謀殺拘捕野崎幸助的妻子、現年25歲（案發時22歲）的前AV女優須藤早貴，消息人士指她案發前曾在社交網站，聯絡販賣興奮劑的人士，且在丈夫的喪禮結束後展露笑容。

警方今天（周三）清晨5時多抵達須藤早貴在東京的住所，把她押上警方私家車帶走，其後再乘搭飛機抵達田邊市。警方指正調查她有否同謀，並正追蹤野崎幸助體內的興奮劑來源。須藤早貴曾是AV女優，消息指警方在野崎死後一直懷疑她，並監察其在東京的生活，近日發現她有計劃移民海外。

富豪死時赤裸 愛犬亦因服興奮劑而死

案發於2018年5月24日，須藤早貴當晚約10時30分報案，稱發現野崎幸助在寓所二樓的睡房暴斃，死時身體赤裸。警方驗屍後發現死者胃部及血液有過量興奮劑，含量更高於致死量約0.5克至1克，估計死前約1小時服用，由於手臂無注射痕迹，當局推斷野崎應是從口服用興奮劑，另外警方也懷疑，野崎應非自行服用過度興奮劑，可能有「第三隻手」的存在。野崎幸助的住所閉路電視顯示，他出事當晚沒有外人進過其家門。

和歌山縣警方隨即把事件列為兇殺案，懷疑有人向野崎幸助提供興奮劑，導致他死亡，但未鎖定調查目標。據報野崎幸助生前每年會進行3至4次身體檢查，也沒有服用興奮劑的習慣，但在野崎死前，其愛犬5月6日亦突然因服食興奮劑死亡。警方調查期間亦發現，須藤早貴曾在互聯網搜尋有關興奮劑的資訊，2018年6月曾到其住所搜查，但未有拘捕她。

自稱曾交4,000女 「與年輕女結婚感有自信」

野崎幸助約50年前開始經商，曾經營貸款、酒類批發及地產等業務，累積大量財富，也是日本知名的花花公子，以「紀州唐璜」自居，2016年曾發表自傳分享「性史」，自稱曾與4,000名女子翻雲覆雨，歷年在女性身上花費達30億日圓（約2.14億港元），又透露曾被女友偷金器。

野崎幸助過往曾兩次結婚，2017年秋天在東京羽田機場結識須藤早貴，迅速與女方打得火熱，更稱要須藤早貴「成為他最後一個女人」，二人最終在2018年2月結婚。據報野崎生前每月會給須藤100萬日圓（約7.13萬港元）零用錢，但亦曾抱怨須藤，並有結交新女友。

野崎幸助在2018年的自傳中形容，他跟一名比其年輕55年的女子結婚，令他感到幸福和有自信，不過富士電視台取得的影片顯示，野崎死後，須藤在喪禮上未見哀傷神色，喪禮結束後更展露笑容。

近億港元遺產捐市政府

《朝日新聞》報道，野崎幸助約有13億日圓（約9,270萬港元）遺產，主要是存款和證券，他生前已寫下遺書，把財產捐贈予他居住的和歌山縣田邊市政府。田邊市政府2019年9月已展開接收遺產程序。

日本《每日新聞》/日本《朝日新聞》/日本《產經新聞》/日本放送協會/富士電視台

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