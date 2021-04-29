（北美通訊）維珍尼亞州阿靈頓（Arlington）縣因為獲得科技巨企亞馬遜進駐，設立第二總部，周邊地區樓價水漲船高，讓原本已見緊張的居住問題變得更嚴重。有關注基層住屋需求的社企擔心，隨着社區重建並且中產化，低收入的亞裔居民會被迫遷往更偏遠或條件更差的地區生活。

華盛頓特約記者：黃光榮

在亞馬遜新總部的建築工地外，一批亞裔居民目睹工程進行得如火如荼，都顯得一臉擔憂。這些居民來自不同國家如中國、韓國、越南、蒙古、斯里蘭卡、孟加拉及巴基斯坦，他們希望外界能關注當地因為亞馬遜進駐，而導致基層住屋開支急升的問題，舉行集會抗議，並環繞亞馬遜總部工地遊行，高呼「居住是一項人權」口號，成功吸引了很多人的注意。

專門研究亞裔住屋問題的社區幹事陳敏宜說，「亞馬遜進駐後，租金變得很貴，很多本地人都付擔不起。新總部四周的住宅大廈，租金每月都要3,000元（美元、下同），普通打工仔都已經搬走。」

喬治華盛頓大學教授石澤廣島（Hiroshima Ishizawa）向《蘋果》表示，阿靈頓縣就如紐約市或芝加哥的郊區一樣，有大量亞裔家庭聚居，單是蒙古裔已有約4,000至5,000人。與另外兩個大都市的郊區相比，住在阿靈頓縣的亞裔，收入差距更懸殊，特別是居住在Columbia Pike一帶的亞裔家庭，普遍是貧窮一群。

蒙古人Otgon表示，基層工人家庭的薪金升幅，跟不上當地每年租金上漲步伐，對此感到很大壓力。已經滿頭白髮的Khursheed Bibi在阿靈頓縣住了超過20年，她經營的小裁縫店，每逢周日會兼賣食物，希望增加收入；不過，因為負擔不起租金，她與丈夫需要長期分隔於美國和巴基斯坦。

社企ACE Collaborative早前訪問了225個亞裔家庭，超過六成受訪者表示，他們全年家庭總收入只及阿靈頓縣整體家庭入息中位數的一半，即約6萬元，很多亞裔女性都要做多份工作謀生。

來自越南的阮女士（Hongvan Nguyen）離婚後獨自生活，雖然她已有兩份兼職，但年收入仍然不足三萬元，當中四成已用於租金上。阮女士透露，她所居住的單位每年最少加租一百元，擔心亞馬遜新總部正式落成後，無奈要忍受租金再度上漲，「無論加多少（租金）都會付，不付款房東就會趕走你。」

亞馬遜因應業務發展，在阿靈頓縣設立的第二個總部將分期於2023及2025年開幕，預計為維珍尼亞州帶來2.5萬個高技術職位。目前，亞馬遜已經在當地聘用1,600人，並租用寫字樓辦公。

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