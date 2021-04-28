（北美通訊）美國經濟受到疫情影響，近千萬人失去工作，但首都華盛頓地區的樓價卻不跌反升，特別是鄰近的維珍尼亞州阿靈頓（Arlington）縣，受惠科技巨頭亞馬遜（Amazon）宣佈於當地設立第二個總部（HQ2），樓市交投氣氛熾熱。有港人趁機賣樓獲利，持貨11年，自住大屋升值83%，遠遠跑贏美國整體樓市。

華盛頓特約記者：黃光榮

亞馬遜在2018年11月宣佈在阿靈頓興建第二總部後，炒家已迫不及待入市，炒風至今仍然未停止。回想消息宣佈一刻，地產經紀梁偉倫對當日的情況仍然歷歷在目，「有客人剛剛買入兩房公寓，一知道消息便立刻將單位放售，持貨兩日，一轉手便賺兩萬（美元、下同）。」他續說，「所有樓盤兩日內賣清，全個阿靈頓（Arlington）整整一星期都沒有樓盤放售。」

離亞馬遜新總部不到10分鐘車程的樓盤Eclipse on Center Park，已有10年樓齡，但單位間隔實用，景觀開揚，高層單位可遠眺機場及亞馬遜新總部，加上公用設施如健身房及會議室齊全，一直備受炒家追捧。梁偉倫說，屋苑內最受歡迎的兩房兩廁單位，市價由三年前約50萬元，目前已升值至60多萬元，平均月租約2,500元。

美國樓盤網站「Redfin」數據顯示，過去三年，美國整體樓價平均升幅為27.6%，但在亞馬遜新總部所在的阿靈頓縣水晶城（Crystal City），三年樓價平均升幅則高達65%，可明顯看出亞馬遜的威力。

阿靈頓附近有多間著名大學和聯邦政府機構總部，縣政府亦有意把阿靈頓發展為東岸的資訊科技中心，近年遷入的多數是年輕和高學歷專業人士、政府員工及國際學生。梁補充，「很多來這裏工作或讀書的人都會租兩年，租盤轉手率快，市場比較穩定，所以投資者來這裏買樓的信心會比較好。」

除了住宅單位，獨立屋市場亦受到亞馬遜進駐的消息刺激。香港人Matthew去年9月把自住的2,300呎大屋賣出，持貨11年賬面獲利26萬元，升值83%。Matthew說，他在2008年次按危機時以31萬元買入大屋，之後每年平均升值一萬元；在亞馬遜宣佈落戶的消息公佈後，大屋更即時升值兩萬元，「我和太太以為樓價只會升到52萬元，那時候已經很開心。最後成交價57萬元，比我們預計多了5萬元。」

大屋樓高兩層連地牢，位於離亞馬遜總部約15分鐘車程、人口密度較低的阿歷山大（Alexandria）縣。為了覓得心頭好，Matthew透露，新買家在最後一刻加價5萬，成功引得他售出物業。新買家為一對夫婦，分別在阿靈頓和華盛頓工作，將會由市中心遷往郊區，希望給剛出生的小孩更多活動空間。

亞馬遜在維珍尼亞州第二總部分兩期興建，預計聘用2.5萬名員工。新總部第一期寫字樓位於Metropolitan Park，融合零售、辦公、餐飲、住宅及娛樂等設施。亞馬遜預料，員工將於2023年進駐第一期寫字樓。第二期建築群PenPlace則設有三座22層高寫字樓，預期會在2025年完工。目前，亞馬遜在阿靈頓縣已聘用1,600人，暫時租用寫字樓給員工上班。

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