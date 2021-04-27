美國紐約61歲華裔男子遇襲案，警方周二拘捕一名黑人男子。這名男子聲稱華漢先襲擊他。

閉路電視片段顯示，無業的前餐廳員工馬堯潘（Yao Pan Ma，譯音）上周五晚在東哈林街頭收集汽水罐時，被人從後推跌，繼而狂踢並猛踩頭部。施襲者逃去，馬被送往哈林醫院，至今仍然昏迷。民選議員和社區關注者計劃成立信託基金協助馬的家屬。

警方仇恨罪行特遣隊接手調查，通緝涉案男子，周二接到市民提供的線索後，拘捕49歲的鮑威爾（Jarrod Powell），控告他兩項襲擊罪，但未有控告他仇恨罪。警方表示案件調查中，不排除改控更嚴重罪名。

警方指鮑威爾過去33年曾被捕15次。

《紐約郵報》報道，鮑威爾被鎖上手銬押往曼哈頓刑事法庭時，有記者問他為何襲擊馬堯潘，他聲稱自己當時被馬及幾名亞裔人噴辣椒水和搶劫。

馬被襲擊的手法，令人聯想到上月底紐約時報廣場附近一宗襲擊案。一名65歲菲律賓裔婦人光天白日下遭38歲男子艾略特（Brandon Elliot）踢跌再狂踢頭部腹部。艾略特被控仇恨罪。

自上月起紐約巿針對亞裔的仇恨罪案急升。根據紐約警方數字，今年至今已處理逾60宗針對亞裔的仇恨罪案，單在3月已錄得31宗。

美聯社／美國廣播公司／美國《紐約郵報》

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