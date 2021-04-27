印度連續六日新增逾30萬宗確診，當局調派軍人及退休醫療兵作支援；英國、中國首批援助物資已抵達當地。

再增32萬確診

當地昨日新增32萬宗確診個案，比前日的35萬稍為回落，但專家警告很大程度是因檢測數量大幅下降，而非感染人數減少。新德里等多地醫院床位續爆滿，氧氣嚴重短缺。軍人急忙運送軍方的後備氧氣、氧氣樽等到醫院。

面對醫療人員工作量大增的問題，當局調派軍方總部工作的醫護至各地醫院作支援；在過去兩年退休的醫療兵，都被緊急召回至鄰近醫院工作。政府又呼籲已退休的醫護返回前線協助。

英國首批援助物資抵達當地，印度外交部發言人巴奇在社交平台Twitter上載照片，顯示一架飛機正在卸下物資，並寫道：「這是國際合作的運作。」首批物資包括100部呼吸機及95部氧氣機；另外亦有495部氧氣機、120部非侵入性正壓呼吸機、20部手動呼吸機於本周稍後送抵。

多國繼續運送物資，中國捐贈的800部呼吸機亦已抵達當地。美國白宮疫情統籌專員齊恩茲則表示，拜登政府正致力協助提供當地主要所需物資，包括個人防護設備（PPE）、檢測設備等。世界衞生組織總幹事譚德塞則指，印度的情況令人心碎，將作出一切努力，向其提供重要設備及物資。另外，澳洲暫時禁止由印度的直航航班飛抵當地，措施至少維持至下月15日。

德新社/路透社/美聯社