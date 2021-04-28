美國拜登政府上台後致力逆轉前朝抗拒移民的政策，引發南部邊境危機。副總統賀錦麗在3月獲總統拜登指派，負責領軍處理邊境危機，但遲遲未赴當地視察，令她一舉一動備受關注。《紐約郵報》日前報道賀錦麗未赴邊境，只向難民兒童派發自己撰寫的兒童書，但報道疑涉及誇大失實，把現場僅此一本的書，描繪成予難民兒童禮包的一部分。署名報道的記者周二辭職，聲稱是受壓下撰寫該則報道，而《紐約郵報》事後亦修改報道內容。

《紐約郵報》前記者意大利諾（Laura Italiano）周二下午在Twitter發帖，宣佈已經辭職，她又寫道：「賀錦麗的報道是我（辭職）的觸發點，我被要求寫這個不正確的報道，但我未能堅拒服從。」美國有線新聞網絡（CNN）就此向《紐約郵報》查詢，但未獲回覆。

《紐郵》日前報道，部份來自美墨邊境的兒童與父母分開，被送到加州長灘（Long Beach）的難民中心，報道指他們的迎新禮物當中有一本2019年出版、由賀錦麗撰寫的童書《Superheroes are Everywhere》。報道批評負責領軍處理邊境危機的賀錦麗「書到人不到」，《紐郵》周一曾經就此向白宮發言人普薩基（Jen Psaki）查詢，對方回覆需要就此了解情況。

《華盛頓郵報》周二在其「事實稽核」（Fact Checker）欄目中指，《紐郵》有關分發賀錦麗兒童書的報道不正確，並引述長灘官員指，賀錦麗的兒童書並未加入給予難民兒童的禮包。而《紐郵》刊登路透社照片中的一本賀錦麗兒童書，只是有人透過該市捐贈活動所捐出，不是政府安排。《紐郵》其後也修正其報道，把題目改為「至少有一童收到賀錦麗兒童書」，但報道仍堅持批評她一直沒有前往邊境視察難民情況。

美國《紐約郵報》／美國有線新聞網絡／《華盛頓郵報》

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